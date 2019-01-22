Львівський сміттєпереробний завод увійшов у ТОП-10 інфраструктурних проектів країни

Перший в Україні комплекс для переробки сміття та рекультивація старого полігону для твердих побутових відходів у Львові опинилися на 9 місці в рейтингу головних новобудов країни за версією журналу "Новое Время".

Як зазначають у статті, проект повністю втілять впродовж 2019-2021 років. 35 мільйонів євро на це виділили Європейський банк реконструкції та розвитку та європейські екологічні фонди.

"Завод, який розмістять на околиці міста, буде використовувати технології механіко-біологічної переробки – вона дозволяє не просто сортувати відходи, що підлягають вторинній переробці, а й компостувати органічне сміття. Потужність підприємства складе 240 тисяч тонн відходів на рік (при роботі в дві зміни)", – йдеться у статті.

Зараз проект перебуває на стадії тендерів. Як розповідає міський голова Львова Андрій Садовий, наразі ЄБРР обрав 5 компаній, які пройшли до фінального етапу відбору.

Це найвідоміші інфраструктурні компанії, які будували дуже сучасні заводи в різних країнах світу. Земля виділена, проект готовий, чекаємо фінальне рішення ЄБРР щодо переможця і цього року починаємо будувати. Це буде перший такий завод в Україні,

– переконаний Андрій Садовий.

У першу трійку рейтингу найбільш масштабних та цікавих інфраструктурних проектів України, які реалізуються вже сьогодні і будуть завершені в найближчі роки, увійшли Gо Highway (чотирисмугова транспортна автомагістраль, яка з'єднає два порти – Одесу і польський Гданськ), автомобільна дорога Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та продовження третьої лінії метрополітену в Харкові.