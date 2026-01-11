Влада Львова попросила жителів не користуватись авто: мер назвав причину

У Львові випало багато снігу, комунальники не встигають усе прибирати. У владі міста попросили не користувати авто, якщо немає нагальної потреби, бо їх паркування заважає прибирати сніг.

Школи завтра також не працюватимуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Андрія Садового.

Чому львів'ян просять не користуватися авто?

У Львові випав великий шар снігу і снігопад продовжуватиметься усю ніч. У владі міста закликали не користуватися авто, якщо немає великої необхідності, щоб не заважати прибиранню снігу.

Мер Андрій Садовий також закликав містян допомагати прибирати сніг.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Львівській області та у Львові 12 – 14 січня буде ожеледиця на дорогах. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У житловому будинку у Львові прогримів вибух