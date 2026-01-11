Влада Львова попросила жителів не користуватись авто: мер назвав причину
- У Львові випав великий шар снігу, що ускладнює прибирання, тому влада просить жителів не користуватись авто без нагальної потреби.
- Школи у Львові завтра не працюватимуть через погодні умови, а мер закликав містян допомагати у прибиранні снігу.
У Львові випало багато снігу, комунальники не встигають усе прибирати. У владі міста попросили не користувати авто, якщо немає нагальної потреби, бо їх паркування заважає прибирати сніг.
Школи завтра також не працюватимуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Андрія Садового.
Чому львів'ян просять не користуватися авто?
У Львові випав великий шар снігу і снігопад продовжуватиметься усю ніч. У владі міста закликали не користуватися авто, якщо немає великої необхідності, щоб не заважати прибиранню снігу.
Мер Андрій Садовий також закликав містян допомагати прибирати сніг.
За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Львівській області та у Львові 12 – 14 січня буде ожеледиця на дорогах. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
У житловому будинку у Львові прогримів вибух
9 січня у Львові у п'ятиповерховому будинку на Левандівці стався вибух, який спричинив масштабну пожежу.
За попередньою інформацією, причиною вибуху могла стати газова колонка. Надзвичайникам вдалось врятувати власника квартири. Його одразу передали медикам, а також чоловіка із сусідньої квартири. Пожежу ліквідували.