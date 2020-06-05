За допомогою "доповненої реальності" львівські програмісти "оживили" зруйновану середньовічну оборонну споруду в Уричі. Тепер сучасні школярі можуть побачити неіснуючу нині Тустанську фортецю в режимі реального часу.

Унікальний додаток

За рік тісної співпраці трьох активістів, Тустанська фортеця ожила в мобільному додатку. Тепер усі можуть побачити не тільки величні скелі та природу, але й як це місце виглядало сотні років тому.

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Ця програма – унікальна. Ніде у світі ще немає таких масштабних об'єктів, які можна побачити в "доповненій реальності". Її особливість не в механізмі, а у вирішенні. Програмістам довелося помучитися із рельєфністю фортеці, щоби програма запрацювала.

У Тустані є маргінально катастрофічний випадок: на вулиці немає нічого рівного. У нас були також проблеми зі світлом, бо програма працювала там, де вже люди не бачили,

– розповів один із розробників Семен Фріш.

Картинка – це не те, заради чого це робиться, це один із гарних проявів. У випадку Тустані "доповнена реальність" – це інструмент збереження, адже цей об'єкт претендує увійти у всесвітню спадщину ЮНЕСКО.

Своєю роботою програмісти із SoftServe дуже задоволені. Зізнаються, найкращі для них компліменти – це захоплені вигуки дітей та туристів. А ще, кажуть, що їхня робота така досконала та ідеальна завдяки засновнику музею Тусань Василю Рожку.

Політ над фортецею

Коли програма запрацювала, хлопці на цьому не зупинилися. Вони вирішили створити симуляцію й дати можливість усім туристам "політати" над фортецею.

Це є віртуальний політ над Тустаню. Логотипом Тустані є галка, і ви є тією галкою. Ви підходите до атракціону чи навчальної машини, вдягаєте шолом, лягаєте, на спортивний тренажер. Тепер можете керувати віртуальним дельтапланом і літати над Тустанню,

– пояснив Семен Фріш.



Віртуальний політ над фортецею / Скриншот з відео

Розробники зізнаються, їхнє рішення можна застосувати до будь-якого об'єкта. Втім, для кожного доведеться допрацьовувати програму залежно від рельєфу і складності споруди. Наприклад, можна було б побачити, як виглядав зруйнований замок у Львові чи оборонні споруди Києва. Зробили свою програму львівські айтішники для музею безкоштовно.

Що таке SoftServe?SoftServe – це українська IT-компанія, заснована в 1993 році у Львові. В Україні працює 7,5 тисяч працівників. У компанії працюють над багатьма напрямками. Серед них і комп'ютерний зір, який є дуже перспективний.



На жаль, спеціалістів мало, тому компанії часто доводиться навчати їх самотужки. Для цього влаштовують курси й відбирають найкращих студентів, аби потім створювати потрібні програми – наприклад, швидке реагування на загоряння полів в україні.