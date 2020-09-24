Правоохоронці висунули підозру 46-річному жителеві Львова. За інформацією поліції, чоловік протягом останніх 15 років розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат.

Деталі скандальної справи

Перші випадки розбещення та ґвалтування неповнолітніх дівчаток відбулися ще у 2005 році, тобто 15 років тому. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області у фейсбуці.

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Правоохоронці, завдяки копіткій і злагодженій роботі, зібрали доказову базу, достатню для того, щоб повідомити зловмиснику про підозру в скоєнні 11 злочинів.

Були встановлені жертви зловмисника, нині – молоді жінки. Але в той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення і зґвалтування датуються 2005 роком,

– заявили у поліції.

24 вересня слідчі повідомили чоловіку про підозру за кількома статтями:

номер 156 про розбещення неповнолітніх;

номер 152 про зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років;

номер 155 про статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до 15 років.