Продавець газет у Львові на робочому місці не дотримувався правил карантину. Чоловік працював з опущеною маскою та без захисних рукавиць. Франківський районний суд розглянув справу щодо порушення карантинних обмежень.

У Львові продавець неправильно носив маску

Чоловік розкладав газети на робочому місці та не надів засіб захисту правильно, йдеться у постанові суду.

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Він працював зі спущеною маскою та без захисних рукавичок. Так продавець порушив один з пунктів постанови уряду про карантин, впроваджений з метою запобігання поширенню COVID-19.

Зокрема, про те, що у громадських місцях не можна перебувати без масок або респіраторів, а засоби захисту повинні закривати ніс і рот.

Яке рішення прийняв суд

Суддя виніс рішення не штрафувати продавця, адже він скоїв дрібне правопорушення. Чоловікові зробили тільки усне зауваження, а до адміністративної відповідальності не притягли.

Зверніть увагу! Вимоги карантину в Україні зобов'язують людей у громадських місцях носити маски. За порушення вимог передбачений штраф у розмірі 17 тисяч гривень.