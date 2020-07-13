У Львові продавець неправильно носив маску: як суд його покарав
Продавець газет у Львові на робочому місці не дотримувався правил карантину. Чоловік працював з опущеною маскою та без захисних рукавиць. Франківський районний суд розглянув справу щодо порушення карантинних обмежень.
У Львові продавець неправильно носив маску
Чоловік розкладав газети на робочому місці та не надів засіб захисту правильно, йдеться у постанові суду.
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Він працював зі спущеною маскою та без захисних рукавичок. Так продавець порушив один з пунктів постанови уряду про карантин, впроваджений з метою запобігання поширенню COVID-19.
Зокрема, про те, що у громадських місцях не можна перебувати без масок або респіраторів, а засоби захисту повинні закривати ніс і рот.
Яке рішення прийняв суд
Суддя виніс рішення не штрафувати продавця, адже він скоїв дрібне правопорушення. Чоловікові зробили тільки усне зауваження, а до адміністративної відповідальності не притягли.
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу