У Львові чутно вибухи: місто під атакою дронів
- 24 березня російські війська атакують Львів ударними безпілотниками, чутно вибухи.
- Львівська ОВА повідомила про роботу ППО, а мер міста закликав не знімати її роботу.
Вдень 24 березня російські війська атакують ударними безпілотниками більшість областей України. Вибухи гримлять і у Львові.
Про це пише голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Атака на Львів: що відомо?
Нині лунає тривога у більшості регіонів України й Львів не виключення. Тривога через загрозу ударних безпілотників пролунала ще у 14:28 й згодом поширилась на усі райони області.
Вже о 16:19 очільник Львівської ОВА повідомив про роботу ППО у місті. Раніше повідомлялось про рух БпЛА на Давидів, Сихів, Перемишляни та Бібрку.
Мер міста Садовий попереджав про рух ворожого дрона у напрямку Львова. Також він закликав місцевих не знімати роботу ППО.
Де ще чули вибухи вдень 24 березня?
Близько 15:00 вибухи чули мешканці Тернопільщини. Повторні вибухи гриміли вже за годину – о 16:00. Місцеві телеграм-канали повідомляють про густий стовп чорного диму у небі.
Також ворог атакував дронами Вінниччину – там чули низку вибухів, однак про наслідки обстрілу наразі не відомо.