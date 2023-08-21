У національному реабілітаційному центрі "Незламні" лікарі рятують 50-річного Дмитра Ярмольчука з Рівненщини, у машину якого влучила протитанкова керована ракета. Він отримав опіки 30% поверхні тіла і дивом вибрався з палаючої машини буквально за лічені хвилини до вибуху.

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У машину влучила керована ракета

У війську Дмитро був оператором-навідником бойової машини піхоти. Його завдання – транспортувати армійців, підвозити їм боєприпаси та евакуювати з поля бою. Спершу служив на Донецькому напрямку, згодом – на Запорізькому, де у його машину й влучила ракета.

Від удару побратим загинув на місці, а машину понівечило. Дмитра затиснуло всередині, але йому вдалося вибратися. Попри шалений біль, чоловік зібрався з силами і поповз у напрямку українських позицій. Першу допомогу пораненому надали бойові побратими. Після стабілізації стану його відправили до Львова.

Стан пацієнта на момент прибуття був складний. Опіки 30% поверхні тіла, і місцями дуже глибокі. Вогонь уразив голову, обличчя, шию, руки та ноги захисника. Спеціалісти опікового центру спершу очистили рани, тоді пластичні хірурги видалили змертвілі тканини та закрили дефекти донорською шкірою, – кажуть у лікарні.

З того часу минуло вже два місяці. Рани Дмитра поступово загоюються, з ним займаються спеціалісти з реабілітації. Дмитро вже може рухатися і навіть ходить.

Реабілітаційний центр "Незламні" діє у Львові

У Львові діє Національний реабілітаційний центр "Незламні" – це шпиталь для тих, хто постраждав від війни. Навіть більше – це величезний лікарський хаб. За його словами, до роботи в цьому об'єднані залучено понад 4 тисяч медичних працівників.

Міський голова розповів, що сьогодні медичне об'єднання виробляє протези для поранених. А також має можливість приживляти біонічні протези для руки. Садовий підкреслив, що наступний крок – щоб кожна людина, яка має військову травму, отримала психологічну реабілітацію.