Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Натовп відвідувачів: через порушення карантину у Львові можуть закрити паб – фото

- Читать новость на русском
Порушення карантину у львівському пабі
Порушення карантину у львівському пабі / Facebook @Andriy Moskalenko

У Львові через порушення карантину хочуть закрити паб "Золотий колос". Фото, де напередодні ввечері під закладом зібрався чималий натовп відвідувачів, обурило користувачів мережі.

Світлину на своїй фейсбук-сторінці опублікував заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, і вказав, що на фото чітко зафіксовано порушення прийнятих на комісії ТЕБ і НС правил.

Читайте також Послаблення карантину: у Львові дозволили роботу перукарень і салонів краси

Він також зазначив, що 12 травня відбудеться засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під якого буде розглянуто питання щодо закриття закладу.

"Частина кафе та ресторанів, щоб відкритись за новим протоколом безпеки вклали чи не останні свої кошти, частина навіть не змогли відкритись у перший день, бо не встигають забезпечити всі заходи безпеки. А тут ввечері натрапляєш на таке фото. Просто немає слів", – написав Москаленко.

За його словами, такі дії керівництва закладу наражають на небезпеку відвідувачів та зводять нанівець всі карантинні заходи.

Довідка.  Станом на 12 травня, у Львові та на Львівщині зафіксували 825 випадків зараження коронавірусом, 22 з них – летальні, 158 – одужало.

карантин
Що передбачає послаблення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Львова
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Що нам підсовує уряд і МОЗ?
11 травня , 23:00 Що нам підсовує уряд і МОЗ?
Сергій Фурса
Стоп медреформі: хто заплатить за цю помилку влади
11 травня , 22:00 Стоп медреформі: хто заплатить за цю помилку влади
Сергій Фурса
Безпілотники армії РФ працюють на Донбасі: резонансне розслідування
11 травня , 17:30 Безпілотники армії РФ працюють на Донбасі: резонансне розслідування
Михайло Макарук