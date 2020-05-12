Натовп відвідувачів: через порушення карантину у Львові можуть закрити паб – фото

У Львові через порушення карантину хочуть закрити паб "Золотий колос". Фото, де напередодні ввечері під закладом зібрався чималий натовп відвідувачів, обурило користувачів мережі.

Світлину на своїй фейсбук-сторінці опублікував заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, і вказав, що на фото чітко зафіксовано порушення прийнятих на комісії ТЕБ і НС правил.

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Він також зазначив, що 12 травня відбудеться засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під якого буде розглянуто питання щодо закриття закладу.

"Частина кафе та ресторанів, щоб відкритись за новим протоколом безпеки вклали чи не останні свої кошти, частина навіть не змогли відкритись у перший день, бо не встигають забезпечити всі заходи безпеки. А тут ввечері натрапляєш на таке фото. Просто немає слів", – написав Москаленко.

За його словами, такі дії керівництва закладу наражають на небезпеку відвідувачів та зводять нанівець всі карантинні заходи.

Довідка. Станом на 12 травня, у Львові та на Львівщині зафіксували 825 випадків зараження коронавірусом, 22 з них – летальні, 158 – одужало.



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