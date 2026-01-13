У Львові поліцейська побила двірничку під час конфлікту: що кажуть правоохоронці

У Львові стався конфлікт між поліцейською та двірничкою: правоохоронниця завдала літній жінці удару ногою. Відео інциденту, який трапився на вулиці Жовківській, поширилося в соцмережах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET та Суспільне.

Читайте також У Буковелі поліція розшукала продавця та власника куртки з написом "sochi-2014"

Що насправді сталося у Львові?

За словами очевидців, двірничка зробила зауваження військовослужбовцям ТЦК та поліції, адже вони нібито заважали їй прибирати сніг.

Після цього на відео можна побачити, як правоохоронниця різко підбігла до жінки, вдарила її ногою, послизнулась та впала, а потім підвелась і ще раз її штовхнула. Згодом один з військовослужбовців підійшов до поліцейської та разом вони зайшли в бус: двірничка у відповідь кілька разів намагалася замахнутися на них лопатою.

Конфлікт стався на вулиці Жовківській: дивіться відео

На інцидент вже відреагували в поліції Львівщини. Там заявили, що співробітниця комунального підприємства намагалась перешкоджати роботі правоохоронців під час заходів з оповіщення, внаслідок чого відбувся конфлікт.

Керівництво поліції Львівщини ініціювало проведення службового розслідування, за результатами якого діям поліцейської буде надано правову оцінку,

– додали правоохоронці.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що вже бачив відео конфлікту.