У Львові поліцейська побила двірничку під час конфлікту: що кажуть правоохоронці
- У Львові стався конфлікт між поліцейською та двірничкою, під час якого поліцейська вдарила жінку ногою; відео інциденту поширюють у соцмережах.
- Поліція Львівщини розпочала службове розслідування, щоб надати правову оцінку діям поліцейської.
У Львові стався конфлікт між поліцейською та двірничкою: правоохоронниця завдала літній жінці удару ногою. Відео інциденту, який трапився на вулиці Жовківській, поширилося в соцмережах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET та Суспільне.
Що насправді сталося у Львові?
За словами очевидців, двірничка зробила зауваження військовослужбовцям ТЦК та поліції, адже вони нібито заважали їй прибирати сніг.
Після цього на відео можна побачити, як правоохоронниця різко підбігла до жінки, вдарила її ногою, послизнулась та впала, а потім підвелась і ще раз її штовхнула. Згодом один з військовослужбовців підійшов до поліцейської та разом вони зайшли в бус: двірничка у відповідь кілька разів намагалася замахнутися на них лопатою.
Конфлікт стався на вулиці Жовківській: дивіться відео
На інцидент вже відреагували в поліції Львівщини. Там заявили, що співробітниця комунального підприємства намагалась перешкоджати роботі правоохоронців під час заходів з оповіщення, внаслідок чого відбувся конфлікт.
Керівництво поліції Львівщини ініціювало проведення службового розслідування, за результатами якого діям поліцейської буде надано правову оцінку,
– додали правоохоронці.
Тим часом мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що вже бачив відео конфлікту.
Так, я бачив відео, де поліціянтка копає комунальну працівницю. Не від великого розуму можна собі дозволити вдарити жінку, яка відгортає сніг. За будь-яких обставин. Прошу поліцію розібратись зі своїми працівниками і повідомити про результат. Водночас я бачив, як комунальна працівниця замахнулась лопатою на військовослужбовця. І це теж не менш серйозно. Тому ми з'ясуємо в чому там справа,
– написав міський голова.
Пізніше Андрій Садовий уточнив, що жінка на відео – не комунальна працівниця, а двірничка, яка працює на приватному підприємстві.
Конфлікт з комунальником також стався в Івано-Франківську
Нещодавно в Івано-Франківську чоловік побив працівника комунальної служби. Відомо, що 63-річний комунальник ішов на роботу узбіччям дороги з лопатою для прибирання снігу. 32-річний водій, який їхав позаду, почав сигналити, але чоловік не почув цього.
Після цього роздратований водій вийшов з авто і спробував зірвати навушники з комунальника. У відповідь той ударив лопатою по машині.
Сам водій дістав з автомобіля предмет, схожий на дерев'яну биту, і вдарив пенсіонера чотири рази по голові та спині. У потерпілого діагностували легкі тілесні ушкодження.