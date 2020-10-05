У Львові на вулиці Кульчицької 3 жовтня стався потужний вибух газу, який ледь не розніс квартиру. 23-річного хлопця, який живе там зі своєю мамою, відвезли до лікарні з опіками 50% тіла. Жінка не постраждала.

Внаслідок вибуху почалась пожежа. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області.

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Як трапився вибух

Вибух стався близько обіду на 2 поверсі львівської 5-поверхівки. Перелякані мешканці сусідніх квартир одразу викликали пожежників. Внаслідок вибуху у квартирі повибивало вікна та двері, почалась пожежа. Проте рятувальники швидко приїхали за викликом та загасили полум'я.

За інформацією місцевих ЗМІ, слідчі знайшли у квартирі апарат, через який, ймовірно, сталась аварія. За допомогою нього хлопець міг виготовляти самогон або навіть наркотики.

Дивіться відео вибуху у Львові:

Що трапилось з хлопцем

23-річний юнак, який мешкав у цій квартирі, отримав серйозні травми. Його відвезли до лікарні з опіками 50% тіла. Наразі медики характеризують його стан, як стан середньої тяжкості.

Що загрожує винному у вибуху

Рятувальники повідомили, що внаслідок вибуху тріщини у будинку не утворились. Наразі причини аварії розслідують слідчі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки. Якщо провину хлопця доведуть, йому загрожує ув'язнення терміном до 2 років або виправні роботи на той самий термін.

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Внаслідок вибуху в квартирі повибивало вікна та двері / Фото з фейсбук-сторінки Головного управління ДСНС України Львівщини



Хлопець, який був в той час у квартирі, отримав опіки 50% тіла / Фото з фейсбук-сторінки Головного управління ДСНС України Львівщини



Рятувальники не виявили серйозних тріщин у будинку / Фото з фейсбук-сторінки Головного управління ДСНС України Львівщини