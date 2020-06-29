Митці намалювали у центрі Львова мурал, який присвятили відомому оперному співакові, бійцю-добровольцю Василеві Сліпаку. Він загинув від кулі снайпера на Донбасі.

Як повідомляє "Радіо Свобода", на муралі намалювали Василя Сліпака як оперного співака і українського бійця. Його позивний – "Міф". Мурал символічно назвали "Наш Сліпак – вічний міф".

Цікаво День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа

Брат Василя Орест Сліпак зазначив, що мурал намальований дуже професійно і передає сутність Василя та його життя. Він запевнив, що такі акції дуже важливі, аби про героїв не забували.

Таких героїв в Україні багато, Василь – один із них і важливо це пам'ятати,

– розповів Орест Сліпак.

Загиблому Василю Сліпаку присвятили не лише мурал. В його честь назвали і площу, де розташована стіна з муралом.



На відкриття муралу прийшло немало людей / Фото Олег Кохан

Що зображено на муралі

Митці на муралі показали головні моменти та захоплення загиблого Сліпака. Стінопис можна поділити на 2 частини. На одній сліпак намальований в елегантному костюмі. Там він – оперний співак. На іншій частині його зобразили вже як Героя, який пішов на війну.



Дивовижний мурал присвячений Василеві Сліпаку / Фото Олег Кохан



Василя Сліпака зобразили як оперного співака і героя / Фото Олег Кохан

Як повідомили у Львівській міській раді, над муралом працювала група талановитих художників:

Святослав Владика;

Максим Шиманський;

Анастасія Руднєва;

Валентин Гричишов;

Наталія Пальчинська;

Микола Куцик;

Ольга Дмитрук;

Глафіра Щербак;

група «Sacred Universe».

Відкриття стінопису супроводжувала музика

Чоловіча хорова капела "Дударик", у якій співав Василь Сліпак, виконувала пісні на відкритті муралу. Обрали і ті пісні, які сам Сліпак співав, зокрема на фронті. "Був дуже компанійський і веселий. Коли ми побачили, що він на фронті, було здивування, він ніколи нічого не казав про свої успіхи", – розповів керівник "Дударика" Дмитро Кацал.

Що відомо про Василя Сліпака