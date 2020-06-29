У Львові відкрили мурал, присвячений загиблому на Донбасі Василю Сліпаку: дивовижні фото
Митці намалювали у центрі Львова мурал, який присвятили відомому оперному співакові, бійцю-добровольцю Василеві Сліпаку. Він загинув від кулі снайпера на Донбасі.
Як повідомляє "Радіо Свобода", на муралі намалювали Василя Сліпака як оперного співака і українського бійця. Його позивний – "Міф". Мурал символічно назвали "Наш Сліпак – вічний міф".
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Брат Василя Орест Сліпак зазначив, що мурал намальований дуже професійно і передає сутність Василя та його життя. Він запевнив, що такі акції дуже важливі, аби про героїв не забували.
Таких героїв в Україні багато, Василь – один із них і важливо це пам'ятати,
– розповів Орест Сліпак.
Загиблому Василю Сліпаку присвятили не лише мурал. В його честь назвали і площу, де розташована стіна з муралом.
На відкриття муралу прийшло немало людей / Фото Олег Кохан
Що зображено на муралі
Митці на муралі показали головні моменти та захоплення загиблого Сліпака. Стінопис можна поділити на 2 частини. На одній сліпак намальований в елегантному костюмі. Там він – оперний співак. На іншій частині його зобразили вже як Героя, який пішов на війну.
Дивовижний мурал присвячений Василеві Сліпаку / Фото Олег Кохан
Василя Сліпака зобразили як оперного співака і героя / Фото Олег Кохан
Як повідомили у Львівській міській раді, над муралом працювала група талановитих художників:
- Святослав Владика;
- Максим Шиманський;
- Анастасія Руднєва;
- Валентин Гричишов;
- Наталія Пальчинська;
- Микола Куцик;
- Ольга Дмитрук;
- Глафіра Щербак;
- група «Sacred Universe».
Відкриття стінопису супроводжувала музика
Чоловіча хорова капела "Дударик", у якій співав Василь Сліпак, виконувала пісні на відкритті муралу. Обрали і ті пісні, які сам Сліпак співав, зокрема на фронті. "Був дуже компанійський і веселий. Коли ми побачили, що він на фронті, було здивування, він ніколи нічого не казав про свої успіхи", – розповів керівник "Дударика" Дмитро Кацал.
Що відомо про Василя Сліпака
- Василь Сліпак – львів'янин. Народився у 1974 році, а у 1997 році поїхав співати в Паризьку національну оперу.
- Все змінилось у час, коли в Україні почалась Революція Гідності. Тоді Сліпак став волонтером у Франції, далеко від Батьківщини, і вже там збирав гроші на Євромайдан.
- У 2015 році, коли війна в Україні вже тривала, Сліпак вирішив поїхати на фронт. Він вступив до Добровольчого українського корпусу. Йому дали позивний "Міф". Все через те, що Сліпак часто виконував арію "Мефістофель".
- Загинув Василь Сліпак у бою 29 червня 2016 року. Поховали Василя Сліпака у Львові на Личаківському цвинтарі.
- Йому було посмертно присвоєне звання Героя України "за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".