Через обстріли в будівлі розбиті вікна

Путінська армія безперервно обстрілює місто, через що в людей немає базових речей – води, тепла, світла. Також окупанти глушать зв'язок.

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Чи не єдиним місце, звідки можна було зателефонувати – був офіс "Київстар" в Маріуполі. Саме туди жителі міста ходили, щоб упіймати зв'язок і зателефонувати рідним.

Та окупанти обстріляли офіс "Київстар" у Маріуполі. На відео видно, як через обстріли в будівлі розбиті вікна.

Дивіться відео наслідків обстрілу офісу "Київстару"

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