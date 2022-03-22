Нові продукти в Чернігів фактично не постачають. Про це Владислав Атрошенко заявив у інтерв'ю.

Важливо Ми ховаємо близько 40 людей на день, – мер Чернігова Владислав Атрошенко

Практично немає електроенергії, немає можливості зберігати продукти. Люди змушені більше їжі готувати у надзвичайних умовах. Вони просто на вулиці розпалюють вогнища. Це вкрай важко через постійні обстріли. І тут також є питання антисанітарії,

– розповів Атрошенко.

Багато людей втратили роботу. Тому просто не мають за що купити собі їжу.

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