Україна зараз перебуває серед найбільш уражених коронавірусом країн у Європі. Президент України Володимир Зеленський розповів, які причини зростання кількості хворих.

Про причини інфікування

Про те, чому люди масово хворіють на коронавірус глава держави розповів в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, передає пресслужба Офісу Президента.

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За словами Зеленського, люди дуже хочуть повернутися до звичного життя. А найбільше спалахів спровоковано на вечірках, концертах, весіллях, у клубах, під час релігійних обрядів. Причина в цьому проста – звичайна втома.

Причини зростання кількості інфікувань в Україні – такі ж, як і в будь-якій іншій країні. Люди втомилися від загрози COVID-19, від карантинних обмежень і постійної емоційної напруги,

– вважає Зеленський.

Про карантин в Україні

За словами глави держави, реакція влада на пандемію була досить оперативно. Як наслідок – вдалося не допустити великого удару пандемії, як це було в Італії або Іспанії.

"Зараз у нас у країні діє адаптивний карантин, який дає змогу гнучко реагувати на виклики в тому чи іншому місці", – підсумував Зеленський.

Довідка. Адаптивний карантин в Україні повинен тривати до 31 жовтня. Станом на 22 вересня карантин готові послабити лише 2 області. Відповідно у 22 регіонах та Києві обмеження пом'якшувати поки не можна.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу