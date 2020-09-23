Люди втомилися, – Зеленський про причини зростання кількості хворих на COVID-19
Україна зараз перебуває серед найбільш уражених коронавірусом країн у Європі. Президент України Володимир Зеленський розповів, які причини зростання кількості хворих.
Про причини інфікування
Про те, чому люди масово хворіють на коронавірус глава держави розповів в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, передає пресслужба Офісу Президента.
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За словами Зеленського, люди дуже хочуть повернутися до звичного життя. А найбільше спалахів спровоковано на вечірках, концертах, весіллях, у клубах, під час релігійних обрядів. Причина в цьому проста – звичайна втома.
Причини зростання кількості інфікувань в Україні – такі ж, як і в будь-якій іншій країні. Люди втомилися від загрози COVID-19, від карантинних обмежень і постійної емоційної напруги,
– вважає Зеленський.
Про карантин в Україні
За словами глави держави, реакція влада на пандемію була досить оперативно. Як наслідок – вдалося не допустити великого удару пандемії, як це було в Італії або Іспанії.
"Зараз у нас у країні діє адаптивний карантин, який дає змогу гнучко реагувати на виклики в тому чи іншому місці", – підсумував Зеленський.
Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про COVID-19 в Україні?Від початку пандемії в україні зареєстрували 184 734 хворих на коронавірус, 3 705 з яких померли. Натомість одужав 81 670 пацієнтів. Станом на сьогодні від COVID-19 продовжують лікуватись 99 359 громадян.
За минулу добу, 22 вересня, хворобу виявили у 3 497 людей. На жаль, ще 63 інфікованих померли. Лідирує за кількістю смертей з початку пандемії Львівщина – 532 летальних випадки. На щастя, 1 769 пацієнтів одужали.