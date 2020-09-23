З Росією у нас складні відносини, – Зеленський
На Донбасі вже 7-й рік триває війна. Але на шляху до миру має бути рух обох сторін. І ключові кроки має зробити Росія, яка тимчасово контролює окуповані території України.
Про відносини з Росією
Таку думку Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny. І додав, що хотів би бачити більшого прагнення Москви пришвидшити досягнення миру.
Важливо Росія повинна відповідати взаємністю на кроки Зеленського, – посол ЄС
З Росією у нас складні відносини,
– ствердив Зеленський.
І пояснив, що війна на Донбасі та анексія Криму Росією погіршила ситуацію. Однак, він зазначив, що водночас історично раніше у нас було чимало економічних і людських контактів, які довелося обривати.
"Всі війни коли-небудь закінчуються"
"Говорити про нормалізацію – це накладати штампи на складні процеси. У цьому випадку – процес переговорів щодо досягнення миру", – вважає глава держави.
Він зазначив що війна на Донбасі дестабілізує ситуацію на всьому континенті. І нам однаково потрібна підтримка Заходу, оскільки країна зазнає втрат для економіки та людського капіталу.
Всі війни коли-небудь закінчуються. Питання в тому, скільки вони тривають, скільки життів забирають, скільки страждань приносять. Повірте, всі вже стомилися й хочуть миру. Зараз основне завдання для всіх – від стабільної "тиші" йти до сталого миру,
– наголосив Зеленський.
Що відомо про режим тиші?
З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак бойовики неодноразово порушували домовленість.
Тривалий час серед українських військових не було втрат. Першу бойову втрату захисники України зазнали 13 серпня. У районі Водяного Донецької області авто з військовими наїхало на міну.