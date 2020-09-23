На Донбасі вже 7-й рік триває війна. Але на шляху до миру має бути рух обох сторін. І ключові кроки має зробити Росія, яка тимчасово контролює окуповані території України.

Про відносини з Росією

Таку думку Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny. І додав, що хотів би бачити більшого прагнення Москви пришвидшити досягнення миру.

Важливо Росія повинна відповідати взаємністю на кроки Зеленського, – посол ЄС

З Росією у нас складні відносини,

– ствердив Зеленський.

І пояснив, що війна на Донбасі та анексія Криму Росією погіршила ситуацію. Однак, він зазначив, що водночас історично раніше у нас було чимало економічних і людських контактів, які довелося обривати.

"Всі війни коли-небудь закінчуються"

"Говорити про нормалізацію – це накладати штампи на складні процеси. У цьому випадку – процес переговорів щодо досягнення миру", – вважає глава держави.

Він зазначив що війна на Донбасі дестабілізує ситуацію на всьому континенті. І нам однаково потрібна підтримка Заходу, оскільки країна зазнає втрат для економіки та людського капіталу.

Всі війни коли-небудь закінчуються. Питання в тому, скільки вони тривають, скільки життів забирають, скільки страждань приносять. Повірте, всі вже стомилися й хочуть миру. Зараз основне завдання для всіх – від стабільної "тиші" йти до сталого миру,

– наголосив Зеленський.

Повністю інтерв'ю Зеленського в українському перекладі можна почитати на сайті Офісу Президента.