Росія повинна відповідати взаємністю на кроки Зеленського, – посол ЄС
Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що бажання Зеленського досягти миру на Донбасі – щире. А Росія повинна адекватно реагувати на відповідні кроки.
Також посол відзначив, що теперішнє перемир'я найдовше за весь час війни. Про це пише "РБК-Україна".
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За словами Маасікаса, країни-члени ЄС, які беруть участь в переговорах, Франція і Німеччина, роблять все можливе, щоб продовжити процес врегулювання ситуації на Донбасі.
Обидві країни й ЄС дуже ясно дають зрозуміти, що на кроки, зроблені Зеленським, Росія повинна відповідати взаємністю. Нам абсолютно зрозуміло, на чиєму боці зараз м'яч,
– зазначив дипломат.
"Зеленський – щирий у бажанні досягти миру на Донбасі"
Крім цього, посол ЄС зазначив, що президент та уряд прагнуть до миру, проте часто їхні кроки важко пояснити. Але він наголосив, що "Зеленський – щирий у цьому бажанні". Крім цього, він відзначив: великим успіхом було те, що саміт в Парижі відбувся.
"Подивіться на кроки, які він зробив, нехай іноді й суперечливі для певної частини українського суспільства, наприклад, узгодження формули Штайнмаєра. Абсолютно ясно, що президент Зеленський і Офіс Президента щирі у своїх прагнення", – сказав Маасікас.
Про перемир'я
До того ж він відзначив, що режим всеосяжного перемир'я ще не тривав так довго за весь час війни. Однак, з порушеннями, але "загалом воно дотримується".
Це досягнення, на основі якого можна робити наступні кроки. Я впевнений, що на найвищому рівні незабаром буде обговорюватися, як спонукати Росію робити відповідні кроки,
– підсумував дипломат.
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Що відомо про режим тиші?
З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак бойовики неодноразово порушували домовленість.
Тривалий час серед українських військових не було втрат. Першу бойову втрату захисники України зазнали 13 серпня. У районі Водяного Донецької області авто з військовими наїхало на міну.