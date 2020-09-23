Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що бажання Зеленського досягти миру на Донбасі – щире. А Росія повинна адекватно реагувати на відповідні кроки.

Також посол відзначив, що теперішнє перемир'я найдовше за весь час війни. Про це пише "РБК-Україна".

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За словами Маасікаса, країни-члени ЄС, які беруть участь в переговорах, Франція і Німеччина, роблять все можливе, щоб продовжити процес врегулювання ситуації на Донбасі.

Обидві країни й ЄС дуже ясно дають зрозуміти, що на кроки, зроблені Зеленським, Росія повинна відповідати взаємністю. Нам абсолютно зрозуміло, на чиєму боці зараз м'яч,

– зазначив дипломат.

"Зеленський – щирий у бажанні досягти миру на Донбасі"

Крім цього, посол ЄС зазначив, що президент та уряд прагнуть до миру, проте часто їхні кроки важко пояснити. Але він наголосив, що "Зеленський – щирий у цьому бажанні". Крім цього, він відзначив: великим успіхом було те, що саміт в Парижі відбувся.

"Подивіться на кроки, які він зробив, нехай іноді й суперечливі для певної частини українського суспільства, наприклад, узгодження формули Штайнмаєра. Абсолютно ясно, що президент Зеленський і Офіс Президента щирі у своїх прагнення", – сказав Маасікас.

Про перемир'я

До того ж він відзначив, що режим всеосяжного перемир'я ще не тривав так довго за весь час війни. Однак, з порушеннями, але "загалом воно дотримується".

Це досягнення, на основі якого можна робити наступні кроки. Я впевнений, що на найвищому рівні незабаром буде обговорюватися, як спонукати Росію робити відповідні кроки,

– підсумував дипломат.

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