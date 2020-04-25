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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Люди проривалися на ринок в Кам'янську, який закрили на карантин: відео

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      Центральний ринок в Кам'янську
      Центральний ринок в Кам'янську / Medium

      В Кам'янську обурені люди вирішили зібратися навколо ринку "Центральний", який неочікувано закрили на карантин. Декого довелося виганяти з території ринку силою.

      Закрити ринок вирішили в суботу, 25 квітня. Хоча карантинні обмеження в Україні, запровадженні через пандемію коронавірусу, передбачають закриття усіх ринків. Під час закриття ринку не всі його відвідувачі погодилися з таким рішенням, заблокувавши його. Відео з ринку опублікували у facebook-групі "Типичный Днепродержинск".

      До слова Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину

      Відео блокування ринку в Кам'янську працівниками та покупцями

      При цьому працівники ринку скаржилися, що вони заплатили всі збори за роботу на ринку, а через години місцева влада вирішила його закрити, не попередивши їх. 

      До слова В Одесі повністю закрили ринки після скандалу з "Привозом": люди протестують

      Тож між покупцями та охоронцями мало не дійшло до бійок. 

      Дивіться відео сутички охоронців з відвідувачами ринку

      Закриття ринків в Україні через карантин

      З 14 квітня в Україні заборонена торгівля на продовольчих ринках через карантин. Відповідну постанову прийняв головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він скасував свою попередню постанову, яка давала дозвіл ринкам працювати під час карантину.

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Кропивницького Новини України
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