Люди проривалися на ринок в Кам'янську, який закрили на карантин: відео

В Кам'янську обурені люди вирішили зібратися навколо ринку "Центральний", який неочікувано закрили на карантин. Декого довелося виганяти з території ринку силою.

Закрити ринок вирішили в суботу, 25 квітня. Хоча карантинні обмеження в Україні, запровадженні через пандемію коронавірусу, передбачають закриття усіх ринків. Під час закриття ринку не всі його відвідувачі погодилися з таким рішенням, заблокувавши його. Відео з ринку опублікували у facebook-групі "Типичный Днепродержинск".

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Відео блокування ринку в Кам'янську працівниками та покупцями

При цьому працівники ринку скаржилися, що вони заплатили всі збори за роботу на ринку, а через години місцева влада вирішила його закрити, не попередивши їх.

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Тож між покупцями та охоронцями мало не дійшло до бійок.

Дивіться відео сутички охоронців з відвідувачами ринку

Закриття ринків в Україні через карантин

З 14 квітня в Україні заборонена торгівля на продовольчих ринках через карантин. Відповідну постанову прийняв головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він скасував свою попередню постанову, яка давала дозвіл ринкам працювати під час карантину.