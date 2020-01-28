Людська небайдужість: перехожі у Нью-Йорку підняли позашляховик, аби врятувати жінку – відео

Історія, що змушує повірити у людську небайдужість, трапилася на вулицях американського Нью-Йорка. Там випадкові перехожі згуртувалися, аби допомогти жінці, що потрапила під колеса автівки.

Ролик, який доводить, що людська небайдужість існує, стає вірусним у мережі. Його у твіттері оприлюднила американська телекомпанія ABC News.

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Так, на відео видно: в результаті аварії під масивним позашляховиком марки Mercedes-Benz затиснуло людину. Це побачили перехожі, які кинулись на допомогу.

Два десятки пішоходів та велосипедистів блискавично кинулись до позашляховика та підняли його.

Через декілька хвилин жінку витягнули з-під авта. Про те, як вона почувається – достеменно невідомо, втім, після того, як її витягнули, потерпіла була у свідомості та навіть переглядала щось у телефоні.

Так виглядає людська небайдужість: відео з центру Нью-Йорка

TO THE RESCUE: Bystander video shows group of good Samaritans rush to help woman trapped under SUV on Manhattan’s Lower East Side. https://t.co/v3rFbYmSKz pic.twitter.com/ivILdqYLOK — ABC News (@ABC) January 28, 2020