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      Людська небайдужість: перехожі у Нью-Йорку підняли позашляховик, аби врятувати жінку – відео

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      Перехожі підняли позашляховик, щоб врятувати людину / скріншот із відео

      Історія, що змушує повірити у людську небайдужість, трапилася на вулицях американського Нью-Йорка. Там випадкові перехожі згуртувалися, аби допомогти жінці, що потрапила під колеса автівки.

      Ролик, який доводить, що людська небайдужість існує, стає вірусним у мережі. Його у твіттері оприлюднила американська телекомпанія ABC News.

      Ще про людську небайдужість: З'явились милі фото австралійських військових, які годують врятованих коал

      Так, на відео видно: в результаті аварії під масивним позашляховиком марки Mercedes-Benz затиснуло людину. Це побачили перехожі, які кинулись на допомогу.

      Два десятки пішоходів та велосипедистів блискавично кинулись до позашляховика та підняли його.

      Через декілька хвилин жінку витягнули з-під авта. Про те, як вона почувається – достеменно невідомо, втім, після того, як її витягнули, потерпіла була у свідомості та навіть переглядала щось у телефоні.

      Так виглядає людська небайдужість: відео з центру Нью-Йорка

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини США Нью-Йорк Аварії та ДТП
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