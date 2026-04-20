Незабаром до команди Люкс ФМ доєднається перший в Україні справжній шоумен робот-гуманоїд

Незабаром в ефірах Люкс ФМ можна буде почути роботу-гуманоїда. Однак це не означає, що він замінить ведучих, радше стане помічником та посилить команду, аби зробити ефір для аудиторії ще цікавішим.

Робот-гуманоїд – це не просто ШІ всередині редакції, це суттєво більше, адже він практично як живий. Андроїд може привітатися за руку, танцювати, допомагати щось переносити. Тобто, в команді Люкс ФМ зʼявиться повноцінний помічник з амбіціями стати головним digital-інфлюенсером України. Як виникла ідея взяти на роботу андроїд Генеральний директор холдингу ТРК Люкс Роман Андрейко розповів, що деякі індустрії вже давно мають на озброєнні величезну кількість різних автоматичних ліній, у тому числі з гуманоїдними роботами. В медіа роботи якось ще не потрапили. Ми вирішили, що пора. Хтось має першим це зробити,

– додав він.

Андроїд буде допомагати команді Люкс ФМ так само, як ШІ допомагає журналістам писати матеріали: швидше та якісніше. ШІ не заміняє журналіста, а навпаки робить роботу журналіста ще більш ефективною. Аналогічна ситуація буде і з андроїдом. Ми живемо у час війни, на жаль, сьогодні стільки біди і трагедій. Люди хочуть, щоб їх хтось розважав, бо інакше можна зійти з розуму, якщо весь час думати про погане. Тому ми їм дамо шанс думати про хороше, а допомагати це робити буде прекрасний, розумний, з хорошим тонким почуттям гумору робот-гуманоїд,

– пояснює Роман Богданович.