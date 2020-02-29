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      Люксембург став першою країною у світі, де громадський транспорт став безкоштовним: деталі

      - Читать новость на русском
      Транспорт у Люксембурзі стане безкоштовним / gouvernement.lu

      З 29 лютого у Люксембурзі проїзд громадським транспортом, зокрема залізницею (за винятком першого класу), автобусами (окрім деяких нічних рейсів) і трамваях, став безкоштовним.

      У міністерстві сталого розвитку Люксембургу, до структури якого входить департамент транспорту, пояснили, що подібні заходи раніше приймалися окремими містами, але вперше вони поширилися на всю територію окремо взятої країни. Про це повідомляє Euronews.

      До теми: На Євро-2020 громадський транспорт буде безкоштовним для вболівальників

      Для чого влада Люксембургу пішла на такий крок

      • За задумом чиновників цей крок покликаний розвантажити дороги від автомобілів. Щодня понад 200 тисяч людей з Німеччини, Франції, Бельгії їздять на роботу у Люксембург.
      • Зміни, які влада назвала "важливою соціальним заходом", торкнуться майже 40% домогосподарств.
      • Забезпечення повністю безкоштовного проїзду вимагає додаткових витрат у розмірі 41 мільйона євро в рік. Ці гроші отримають шляхом податкових зборів.

      Відзначимо, що влітку 2018 року Естонія також ввела безкоштовний проїзд на громадському транспорті в 11 з 15 регіонів країни. Таким чином влада країни хоче внести вклад в захист навколишнього середовища. Зокрема, у Талліні розраховують, що безкоштовні автобуси знизять частоту використання автомобілів громадянами країни.

      Радимо ознайомитись: 10 питань про маленькі країни Європи

      Що відомо про Люксембург?Карликова держава у Західній Європі без виходу до моря. Площа країни складає всього 2 586 квадратних кілометрів. Населення країни становить всього 607 тисяч людей. На півночі і заході межує з Бельгією, на сході — з Німеччиною, на півдні — із Францією.

      Разом з Бельгією і Нідерландами Велике Герцогство Люксембург входить до Бенілюксу. Люксембург є членом Європейського союзу і НАТО. 

      Люксембург на карті: 

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Євросоюз Люксембург Транспорт
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