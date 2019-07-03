Мадуро пообіцяв оголосити про досягнення угод з представниками опозиції Венесуели

Влада Венесуели у найближчі тижні оголосить про досягнення попередніх угод з деякими представниками опозиції. Президент країни наголосив, що так Каракас продовжує реалізацію ініціативи Норвегії з проведення переговорів між владою і опозицією Венесуели в Осло.

Як зазначає видання Telesur, Мадуро зазначив, що підтримує ідею організації постійно діючого столу переговорів.

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Наші двері відкриті до політичного діалогу з будь-якими лідерами і представниками опозиції, і в цьому напрямку теж все добре. У найближчі тижні будуть хороші новини про те, як добре йдуть контакти і переговори, а також про попередні угоди з різними секторами опозиції,

– сказав він.

Раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що його прихильники не мають наміру знову брати участь у переговорах з представниками президента країни Ніколаса Мадуро. Політик назвав спекуляціями повідомлення про відновлення діалогу.

У травні в столиці Норвегії Осло пройшли два раунди непрямих переговорів між владою і опозицією Венесуели, організованих за посередництва уряду європейської країни.

Що відбувається у ВенесуеліВ країні час від часу відбуваються масові протести проти політики Ніколаса Мадуро, які почалися наприкінці січня 2019 року. Тоді тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки.



За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.



Опозицію в країні очолює керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.