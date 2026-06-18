"Конвеєр відплати працює": "Мадяр" показав, чим били по Москві

Російська столиця зазнала дронової атаки. Під ударом опинився місцевий НПЗ – через удар по ньому місто окутав густий чорний дим, москвичі відчули на собі силу "духовних скрєп", про які вони так люблять говорити.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді показав, які дрони атакували російську столицю, й поділився ефектним відео наслідків ударів.

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Що розповів "Мадяр" про атаку?

Командувач СБС зазначив, що операцію з ураження ворожих об'єктів у російській столиці виконали воїни 1-го ОЦ СБС, 9 батальйону "Кайрос" 414-ї ОБр "Птахи Мадяра", 413-го ОП СБС "Рейд" та 412-ї Обр СБС "Немезис" спільно з ССО, СБУ, ГУР.

Цей удар став уже третім масованим вогневим ураженням Московського НПЗ.

Конвеєр відплати працює,

– коротко зазначив "Мадяр".

Він також опублікував фото одного з дронів, які били по столиці країни-агресорки.

Зазначимо, що "духовні скрєпи" – це усталений ідеологічний термін, яким позначають сукупність традиційних цінностей, моральних орієнтирів та історичної пам'яті, що, за задумом його прихильників, об'єднують націю та слугують основою держави. Росіяни активно просувають цей термін для пропаганди.

Бровді поділився відео наслідків ударів по Москві: дивіться кадри

"Мадяр", до того ж, попередив Кремль про загрозу в день виборів до Держдуми Росії. "Москва таки ляже", – підкреслив він.

А ситуація в Москві таки критична. Там фіксували одразу декілька осередків пожеж після атаки БпЛА. Міноборони Росії інформувало про нібито збиття близько 2 сотень дронів лише на підльоті до столиці – загалом же територію країни-агресорки атакували понад 500 безпілотників.

Небо над Москвою затянгнуло густим димом. Вочевидь, через загоряння на об'єктах НПЗ стався викид нафтопродуктів у повітря, через що москвичам, імовірно, слід очікувати нафтового дощу.

Під прицілом безпілотників опинилася ще й нафтобаза у Ростовській області. За словами губернатора, внаслідок атаки також було пошкоджено тепловоз і виникли пожежі.