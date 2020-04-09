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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Магазини погодилися знизити ціни на час карантину: які саме і на що

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      Супермаркети знизять ціни на продукти / shutterstock

      Торгові мережі починають виконувати рекомендації Антимонопольного комітету України. Так, вони погодилися знизити ціни на продукти першої необхідності.

      Від представників торгових мереж Антимонопольний комітет уже отримав листи із погодженням. Про це голова Київського обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький повідомив у фейсбуці.

      Раніше Антимонопольний комітет відкрив справу через завищення цін: список магазинів

      Йдеться про такі магазини:

      • NOVUS
      • Ашан
      • METRO Cash & Carry Ukraine
      • Сільпо
      • BILLA
      • АТБ-Маркет
      • VARUS
      • ЕКО маркет 
      • Велика Кишеня
      • Велмарт

      Завтра, цю інформацію зможуть перевірити усі бажаючі у магазинах зазначених мереж (інформацію з переліком товарів на які знижено націнку можна буде побачити на сайті компаній),
      – написав Хмельницький.

      Мережі NOVUS, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт на період карантину взагалі прибрали торгівельну націнку на окрему групу товарів і тепер вона дорівнює 0%.  

      Йдеться про окремі товари:

      • борошно,
      • буряк,
      • капуста,
      • картопля,
      • морква,
      • різні крупи, зокрема гречка,
      • цибуля,
      • цукор,
      • олія,
      • макаронні вироби,
      • молоко,
      • яйця.

      Раніше, 8 квітня, АМКУ надіслав торговим мережам торгівельним мережам надано обов’язкові рекомендації вжити заходів щодо:

       

      • Перегляду умов залучення постачальників продукції для збільшення кола потенційних постачальників з метою запобігання штучного дефіциту товару.
      • Перегляду умов контрактів з постачання товарів, укладених мережами продуктових магазинів задля зменшення періоду відтермінування оплати за поставлені товари, з постачальниками продукції за діючими договорами, та встановлення аналогічних умов з потенційними постачальниками продуктів харчування на час карантину.
      • Перегляду рівня націнки на продукти харчування, що входять до споживчого кошика.

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Світова криза 2020 Компанії і ринки АМКУ Гроші Ціни на гречку Ціни
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