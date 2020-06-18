Прочитав в стрічці маніпулятивний порівняння на тему: "який бізнес кращий: той, що виконує закон про мову, чи той, що платить податки?"

В ответ привел сравнение мамы и папы. Вот кто лучше – если она бухает, а он бьет, например? Она проститутка он наркоман? Он писает в лифте, а она палит в нем кнопки зажигалкой?

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Что дает закон про мову (не язык)?

Я огорчен, что усилиями разных "петушариев" в дискурс вернулся языковой вопрос. Но, так и быть, поясню.

Бизнес хорош, когда исполняет закон, например налоговый кодекс и закон об языке. Тут не надо выбирать и сравнивать.

Для любителей манипулировать, напомню что закон про мову не запрещает кассирам или официантам говорить с вами на "общепонятном" – он запрещает на нем первый раз открывать рот и не обязывает на него переходить с украинского, если официант не хочет (например это его родной язык). Закон про мову не отменяет вежливость и сервис. Он их даже улучшает. Многие клиенты оценят. Например я.

Надеюсь что вы как-то это сможете пережить.

P.S. мне подсказали что в McDonald's нет русского со времен до мовного закона. Кажется, его там уже очень давно нет и весь этот хайп идет даже без инфоповода. Просто чтобы напомнить кому-то что его ущемляют. Так ущемляют, что мог не обратить внимания и заказать себе гамбургер (простите, а как это слово пишется на русском?)