Президент Франції Макрон з'явився на публіці з залитим кров'ю оком
- Президент Франції Макрон з’явився на публіці з почервонілим оком, що викликало обговорення в медіа.
- Єлісейський палац пояснив, що це лопнула судина і не становить загрози для здоров'я, тоді як з'явилися спекуляції щодо можливого домашнього насильства.
Президент Франції Еммануель Макрон з’явився на публічних заходах із помітним почервонінням одного ока. Це одразу стало темою обговорення в медіа та соцмережах.
У Єлісейському палаці пояснили, що йдеться про лопнуту судину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на leParisien.
Що сталося з оком Макрона?
За словами представників адміністрації президента, цей стан не несе жодної загрози для здоров’я президента.
Сам Макрон також прокоментував ситуацію, перепросивши за зовнішній вигляд і наголосивши, що проблема абсолютно нешкідлива.
Сприймайте це просто як ненавмисне посилання на "око тигра" на початку цього року. Для тих, хто розуміє посилання, це ознака рішучості,
– каже він.
Втім, попри офіційні роз’яснення, у частині медіа та серед користувачів соцмереж з’явилися спекуляції та припущення, зокрема й щодо можливого домашнього насильства.
Трамп визнав, що має проблеми зі здоров'ям
Дональд Трамп визнав, що регулярно вживає аспірин для профілактики серцево-судинних захворювань, стикається з набряками кінцівок і має труднощі зі слухом у галасливих приміщеннях.
Крім того, очільник Білого дому підтвердив, що певний час носив компресійні шкарпетки через набряки кісточок, але згодом відмовився від них, пояснивши це тим, що вони йому "не сподобалися".