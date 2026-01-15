Президент Франції Макрон з'явився на публіці з залитим кров'ю оком

Президент Франції Еммануель Макрон з’явився на публічних заходах із помітним почервонінням одного ока. Це одразу стало темою обговорення в медіа та соцмережах.

У Єлісейському палаці пояснили, що йдеться про лопнуту судину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на leParisien.

Що сталося з оком Макрона?

За словами представників адміністрації президента, цей стан не несе жодної загрози для здоров’я президента.

Сам Макрон також прокоментував ситуацію, перепросивши за зовнішній вигляд і наголосивши, що проблема абсолютно нешкідлива.

Сприймайте це просто як ненавмисне посилання на "око тигра" на початку цього року. Для тих, хто розуміє посилання, це ознака рішучості,

– каже він.

Втім, попри офіційні роз’яснення, у частині медіа та серед користувачів соцмереж з’явилися спекуляції та припущення, зокрема й щодо можливого домашнього насильства.

Макрон із залитим кров'ю оком: дивіться відео

Трамп визнав, що має проблеми зі здоров'ям