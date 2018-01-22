Макрон: У нас дуже прямі відносини із Трампом

Президент Франц Еммануель Макрон став гостем програми The Andrew Marr Show на каналі BBC, під час якої розповів про свої "дуже прямі" відносини з главою Білого дому Дональдом Трампом, додавши, що два президенти мають "регулярні розмови".

Про це повідомляє CNN.

В ефірі британського ток-шоу Макрон заявив, що два лідери "побудували дуже міцні відносини". Водночас вони не дійшли згоди із декількох питань, включаючи ядерну угоду з Іраном та Паризьку угоду про зміну клімату, з якої Трамп планує вивести США, якщо умови договору не будуть переглянуті.

"Я вважаю, що це велика помилка (вихід із кліматичної угоди – "24"), я сказав йому про це, але поки нових переговорів не відбулося. Ти або приєднуєшся, або ні. Китай натомість вирішив залишитися в колі учасників", – сказав Макрон.

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Макрон також розкритикував висловлювання глави Білого дому, яке він адресував африканським країнам, назвавши їх shitholes, що у перекладі означає "брудні діри".

Це не те слово, яке можна використовувати. Ми повинні поважати всі країни,

– прокоментував президент Франції.

На питання про скандальні твіти Дональда Трампа, Макрон відповів, що люди не повинні робити із мухи слона, адже твіт – це "мікс із особистих та політичних реакцій".

"Я завжди надзвичайно прямий і відвертий, як і він. Іноді мені вдається переконати його, іноді ці спроби марні", – зауважив лідер Франції, додавши, що чинний глава Білого дому не був "класичним політиком" і був "обраний людьми з гумором".

CNN зазначає, що помічники Макрона стверджують, що він розглядає себе у ролі "інтерпретатора Трампа в Європі", намагаючись відсіяти нахабні заяви президента США, щоб знайти точки дотику.

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