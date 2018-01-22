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Макрон: У нас дуже прямі відносини із Трампом

22:25, 22 січня 92 Читать новость на русском
Макрон назвав відносини з Трампом
Макрон назвав відносини з Трампом "міцними та прямими" / qz.com

Президент Франц Еммануель Макрон став гостем програми The Andrew Marr Show на каналі BBC, під час якої розповів про свої "дуже прямі" відносини з главою Білого дому Дональдом Трампом, додавши, що два президенти мають "регулярні розмови".

Про це повідомляє CNN.

В ефірі британського ток-шоу Макрон заявив, що два лідери "побудували дуже міцні відносини". Водночас вони не дійшли згоди із декількох питань, включаючи ядерну угоду з Іраном та Паризьку угоду про зміну клімату, з якої Трамп планує вивести США, якщо умови договору не будуть переглянуті.

"Я вважаю, що це велика помилка (вихід із кліматичної угоди – "24"), я сказав йому про це, але поки нових переговорів не відбулося. Ти або приєднуєшся, або ні. Китай натомість вирішив залишитися в колі учасників", сказав Макрон.

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Макрон також розкритикував висловлювання глави Білого дому, яке він адресував африканським країнам, назвавши їх shitholes, що у перекладі означає "брудні діри".

Це не те слово, яке можна використовувати. Ми повинні поважати всі країни,
прокоментував президент Франції.

На питання про скандальні твіти Дональда Трампа, Макрон відповів, що люди не повинні робити із мухи слона, адже твіт це "мікс із особистих та політичних реакцій".

"Я завжди надзвичайно прямий і відвертий, як і він. Іноді мені вдається переконати його, іноді ці спроби марні", зауважив лідер Франції, додавши, що чинний глава Білого дому не був "класичним політиком" і був "обраний людьми з гумором".

CNN зазначає, що помічники Макрона стверджують, що він розглядає себе у ролі "інтерпретатора Трампа в Європі", намагаючись відсіяти нахабні заяви президента США, щоб знайти точки дотику.

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Теги: Новини політики США Дональд Трамп Франція Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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