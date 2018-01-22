20:07
22 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Ще ніколи США не були настільки інтелектуально та політично бідними, – нобелівський лауреат

19:21, сьогодні 199 Читать новость на русском
Ще ніколи Америка не була настільки інтелектуально та політично бідною, як за Трампа
Ще ніколи Америка не була настільки інтелектуально та політично бідною, як за Трампа / Фото з відкритих джерел

Лауреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льйоса поділився враженнями від скандальної книги про Трампа та попередив про небезпечну світову тенденцію, до якої призводить президентство чинного глави Білого дому.

В інтерв'ю для El País перуанський письменник назвав книгу Майкла Вулффа "Вогонь і лють: Всередині Білого дому за Трампа" "гнітючим збірником анекдотів".

Читайте також: "Вогонь і лють" президента США: вся правда про Трампа в одній скандальній книзі

"Вже давно я не читав настільки похмурої і гнітючої книги, як цей збірник анекдотів, одкровень, інтриг, злоби, підлості і дурості, складений після особистого спілкування журналіста Майкла Вулффа приблизно з трьома десятками людей, пов'язаних із новим керівництвом США", – прокоментував Льйоса.

При прочитанні "Вогню і люті", на його думку, створюється враження, що в США у політику йдуть лише "безнадійні посередності", у яких немає ні ідеалів, ні принципів, ні цінностей, лише жадоба грошей і влади, а нова адміністрація складається з політиканів, невігласів та інтриганів, які об'єднуються або ворогують один із одним, намагаючись здобути чи втримати пост, дарований їм "верховним божеством Дональдом Трампом".

І хоча, по-моєму, картина, представлена ​​Вулффом, – це карикатура та перебільшення, і читання його книги – марна трата часу, але, на жаль, у президентському правлінні Трампа частково все вищеописане наявне. Ймовірно, Сполучені Штати ніколи за всю свою історію не бідніли в політичному та інтелектуальному плані настільки, наскільки вони збідніли за нинішньої адміністрації,
– констатує письменник.

Це важко пережити для США, однак для Заходу така ситуація ще важча, оскільки наслідки того, що Америка втрачає свою колишню роль глобального лідера, передбачувані: Китай і Росія "займають позиції, з яких йдуть США, здобуваючи все більший політичний та економічний вплив у країнах третього світу та в деяких країнах Східної Європи, і цей процес, можливо, не зупинити", констатує Льйоса.

Читайте також: В кінці шляху, яким іде Трамп, – кінець демократії, – історик

Теги: США Новини політики Дональд Трамп Новини Росії Китай Література
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
I'll be back: Янукович повертається в Україну?
сьогодні, 20:01 I'll be back: Янукович повертається в Україну?
Наталія Лебідь 94
Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
103
День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
сьогодні, 19:10 День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
Катерина Петренко 1081
Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
сьогодні, 19:01 Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
Інна Жолобович 6914
Украинским политикам нельзя смотреть
сьогодні, 17:01 Украинским политикам нельзя смотреть "Темные времена", они все равно ничего не поймут
Юрий Касьянов 722
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Головні новини 14 серпня: Україну звинуватили у співпраці з КНДР, скандальна заява Кравчука
15 серпня 2017 , 08:05
Усе було підлаштовано, – росіянка розповіла про викрадення сина офіцера
 29 серпня 2017 , 07:55
Прогноз погоди на 12 січня: зимове сонце нарешті потішить українців
 12 січня , 09:01
Стрілянина у Хмельницькому: поранено 5 осіб
 5 листопада 2017 , 11:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук