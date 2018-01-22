Ще ніколи США не були настільки інтелектуально та політично бідними, – нобелівський лауреат

Лауреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льйоса поділився враженнями від скандальної книги про Трампа та попередив про небезпечну світову тенденцію, до якої призводить президентство чинного глави Білого дому.

В інтерв'ю для El País перуанський письменник назвав книгу Майкла Вулффа "Вогонь і лють: Всередині Білого дому за Трампа" "гнітючим збірником анекдотів".

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"Вже давно я не читав настільки похмурої і гнітючої книги, як цей збірник анекдотів, одкровень, інтриг, злоби, підлості і дурості, складений після особистого спілкування журналіста Майкла Вулффа приблизно з трьома десятками людей, пов'язаних із новим керівництвом США", – прокоментував Льйоса.

При прочитанні "Вогню і люті", на його думку, створюється враження, що в США у політику йдуть лише "безнадійні посередності", у яких немає ні ідеалів, ні принципів, ні цінностей, лише жадоба грошей і влади, а нова адміністрація складається з політиканів, невігласів та інтриганів, які об'єднуються або ворогують один із одним, намагаючись здобути чи втримати пост, дарований їм "верховним божеством Дональдом Трампом".

І хоча, по-моєму, картина, представлена ​​Вулффом, – це карикатура та перебільшення, і читання його книги – марна трата часу, але, на жаль, у президентському правлінні Трампа частково все вищеописане наявне. Ймовірно, Сполучені Штати ніколи за всю свою історію не бідніли в політичному та інтелектуальному плані настільки, наскільки вони збідніли за нинішньої адміністрації,

– констатує письменник.

Це важко пережити для США, однак для Заходу така ситуація ще важча, оскільки наслідки того, що Америка втрачає свою колишню роль глобального лідера, передбачувані: Китай і Росія "займають позиції, з яких йдуть США, здобуваючи все більший політичний та економічний вплив у країнах третього світу та в деяких країнах Східної Європи, і цей процес, можливо, не зупинити", констатує Льйоса.

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