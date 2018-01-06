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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У США видали книгу про хаос та інтриги в адміністрації Трампа

09:36, сьогодні 103 Читать новость на русском
У США видали книгу про президентство Трампа
У США видали книгу про президентство Трампа / tsn.ua

Книга журналіста Майкла Вулффа "Вогонь і лють: в Білому домі Дональда Трампа" стала бестселером оффлайн і онлайн-магазинів у США.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на Reuters.

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За словами Вулффа, за перший рік президенства Трампа він встиг поспілкуватися і з самим гарантом, і з десятками політиків у Білому домі. Тож журналіст описує інтриги і хаос в адміністрації президента США, спираючись на 200 інтерв'ю.

Книга "Вогонь і лють: в Білому домі Дональда Трампа" стала бестселером у США

Видання The Guardian зазначає, що серед іншого в книзі описана ситуація, як Дональд Трамп насміхався з інтелектуального рівня власних синів і зятя Джареда Кушнера. Також у бестселері є згадка, як дружина Трампа Меланія плакала в ніч перед перемогою чоловіка на виборах і як його екс-радник Стів Беннон назвав дочку Трампа Іванку та її чоловіка Джареда "Джаванкою" за їх "легкість буття".

Сам же Трамп назвав книгу фальшивою та заперечив наявну у ній інформацію.

Я не давав доступу до Білого дому (навіть багато разів відмовляв) автору цієї фальшивої книги. Я ніколи не говорив з ним для книги. Вона сповнена брехні, хибних уявлень і джерел, яких не існує. Подивіться на минуле цього хлопця і подивіться, що відбудеться з ним і недбалим Стівом (Стів Беннон, екс-радник Трампа – 24)!
– написав президент США у своєму Twitter.

Представники Трампа навіть намагалися зашкодити виходу книги. Адвокати очільника Білого дому надіслали видавництву листа з вимогою не публікувати книгу і вибачитися перед президентом.

Теги: Новини політики США Дональд Трамп Книги
Джерело: 24 Канал
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