В кінці шляху, яким іде Трамп, – кінець демократії, – історик

Найсильніший за останній час розкол у США йде на користь лише одній людині – лідеру Штатів Дональду Трампу, який не хоче нічого робити, аби його пом'якшити. Окрім цього, схоже, глава Білого дому хоче знищити політику, і це червоною ниткою проходить крізь перший рік його президентства.

Таку думку в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung висловив професор Єльського університету, фахівець з історії Східної Європи Тімоті Снайдер.

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На думку історика, головна мета Трампа – послаблення демократичних інститутів США, тому "в кінці шляху, яким він іде, є кінець демократії", стверджує науковець.

Звичайно, в Америці демократія, але її потрібно захищати. Люди, які народилися на Заході після Другої світової війни, знають тільки мир, процвітання і свободу. Вони думають, що так буде завжди. Але демократії приходять і йдуть. Тим, хто звинувачує мене в панікерстві, я відповідаю: прокиньтеся і вигляніть у вікно,

– коментує Снайдер.

Зовнішньої політики у США, за словами співрозмовника видання, немає, тому що "Дональд Трамп послаблює і Міністерство закордонних справ". Більше того, американське суспільство вважає нормальним те, що його лідер применшує до незначного значення втручання Росії у вибори в США і ставить під сумнів роботу своїх же спецслужб, обурюється історик.

"Феномен Трампа", на думку історика, інтернаціональний.

"Відмова від глобалізації, відродження національного можна побачити в багатьох країнах. Цікаво, що сьогодні немає лівого Інтернаціоналу, але є правий, від Трампа до Путіна і Ердогана. Думаю, в майбутньому науковці намагатимуться зрозуміти, чому ми з такою одержимістю стежимо за його твітами і дозволяємо відволікти нашу увагу замість того, щоб зосередитися на ширшому контексті", – констатує Снайдер.

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