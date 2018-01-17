"Вогонь і лють" президента США: вся правда про Трампа в одній скандальній книзі

Здається, зовсім нещодавно більшість українців вболівала за кандидата Гілларі Клінтон, яка брала участь у президентських перегонах в США. Але не так склалося, як гадалося: минає рік, як омріяне крісло в Овальному кабінеті посів Дональд Трамп – 20 січня 2017-го відбулася його інавгурація.

За час, що пролетів так стрімко, Дональд встиг звільнити ледве не половину своєї адміністрації та пересваритися з багатьма журналістами. Останні слідкували за ним дуже уважно, а один із медійників – Майкл Вулфф – до річниці президентства Трампа навіть видав книгу "Вогонь і лють: Всередині Білого дому за Трампа", де зібрав чимало чуток та пліток, пов'язаних із американським лідером.

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Вулфф зазначає, що взяв понад 200 інтерв'ю і неодноразово був свідком багатьох переговорів та нарад у Білому домі. При цьому автор не посилається на жодні джерела, описуючи події так, ніби був їх учасником – зрозуміти, так це чи ні, неможливо. У деяких випадках журналіст наводить різні точки зору на одні й ті ж події – втім, він визнає, що орієнтувався на власне розуміння ситуації. Один із головних спікерів у книзі – колишній радник Дональда Трампа Стів Беннон, якого президент після публікації "Вогню і люті" назвав "людиною, що зійшла з розуму". Словом, книга вийшла скандальна, суб'єктивна, а відтак – дуже цікава. Деякі моменти з неї наводимо нижче.



Подарунок до річниці президентства: журналіст Майкл Вулфф написав книгу, в якій зібрав всі чутки та плітки про Трампа, не пощадивши самолюбство американського лідера

Трамп заздрив Клінтон

Під час виборчої кампанії Трамп вважав учасників своєї команди невдахами і заздрив штабу своєї суперниці Гілларі Клінтон. Меланія Трамп не хотіла, щоб її чоловік ставав президентом (хоча у 2014 році першою підтримала його в цьому пориві): вона боялася залишати комфортне та облаштоване життя в Нью-Йорку. Колишній глава адміністрації Білого дому Райнс Прібус вважав Трампа "безнадійним", але все-таки продовжував з ним співпрацювати. Інші люди зі штабу готувалися до нової роботи – радниця Келліенн Конуей, наприклад, планувала після виборів стати експертом на телебаченні. І лише згаданий вище Стів Беннон – один із радників Трампа – свято вірив в перемогу свого боса. Яка, власне, й сталась.

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Трамп не читає книг і взагалі є малотямущим

Трамп не любить читати, йому не дуже цікава класична політична діяльність Наприклад, коли радник Сем Нанберг готував його до дебатів і переказував йому Конституцію США, Трамп втратив інтерес до цього "чтива" вже на самому початку. Коли йому повідомляли про проблеми через розслідування зв'язків команди Трампа з Кремлем, мільярдер відмахувався і говорив, що у його зятя Джареда Кушнера "все під контролем".

Екс-голова президентської адміністрації Райнс Прібус, за твердженнями Вулффа, розповідав, ніби Трамп часто пропонував малознайомим людям посади, про справжнє призначення яких нічого не знав. Трамп, якщо вірити книзі, навіть не знав, хто такий Джон Бонер, один із найвідоміших і найвпливовіших республіканців. Вулфф підсумовує: президент США не розбирається ні в чому, крім нерухомості, не здатний мислити логічно і не може ні на чому концентруватися протягом тривалого часу. Джерела в Білому домі повідомляли журналісту, що Трамп здатний тільки дві години на день дотримуватися наміченого робочого плану, а далі його діяльність перетворюється в хаос.

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Трамп постійно бреше

Багато висловлювань Трампа у Твіттері та під час будь-яких спонтанних виступів часто не витримують банального фактчекінгу. Трамп – талановитий оратор, який вміє мотивувати людей, але він імпульсивний і, хоч й подобається за це своїм виборцям, президент часто припускається помилок. Як пише Вулфф з посиланням на колишнього прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, Трампу насправді глибоко начхати на те, що йому хтось не вірить. В його реальності правда – це те, у що він вірить сам, і переконати президента вкрай складно. Трамп хоче, щоб про нього добре писала преса, хоча фактичні помилки – це те, за що журналісти традиційно розносять у пух і прах політиків.

Стів Беннон придумав, як давати раду цій проблемі. Він зрозумів, що Трампа не змінити, що респектабельні ЗМІ його все одно ніколи не полюблять, і що його шанувальникам все одно, в яких фактах він помиляється, мимоволі або навмисно. Таким чином, набагато ефективніше грати проти медіа, ніж на догоду їм. Звідси, очевидно, і з'явилася звичка Трампа називати будь-яку "незручну" йому публікацію "фейковими новинами" і відкрито протистояти The New York Times, CNN та іншим авторитетним медіа, які його критикують.



У Трампа доволі цікавий спосіб боротися із невигідною йому інформацією – називати її "брехливими новинами". Колаж: The Daily Beast

Зять Трампа підставляє свого тестя

Джаред Кушнер, чоловік доньки Трампа Іванки, втручається у політичні справи, в яких, схоже тямить так само мало, як і його тесть. Достовірно відомо як мінімум про декілька випадків, коли він чомусь брався налагоджувати відносини з політиками, яких Трамп "лаяв" у Твіттері. Відразу після інавгурації це сталося з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто: Кушнер заповзявся наводити з ним мости в той час, коли Трамп вимагав від мексиканців заплатити за будівництво стіни на кордоні зі США. Приблизно те ж саме відбувалося й з Китаєм. Джаред займався налагодженням відносин з главою цієї держави Сі Цзіньпіном, хоча Трамп не раз вербально атакував Китай.



Чоловік доньки Трампа Іванки Джаред Кушнер надто активно та недолуго втручається у політичні справи. Причому діє часто всупереч настроям свого тестя

Трамп – "кретин" та "ідіот"

Держсекретар США Рекс Тіллерсон, як стверджують численні джерела, одного разу назвав Трампа "чортовим кретином". А медіамагнат Руперт Мердок, за словами Майкла Вулффа, після бесіди з Трампом відгукнувся про нього як про "грьобаного ідіота". Радник Трампа часів передвиборної кампанії Сем Нанберг також якось назвав його ідіотом.

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Гері Кон, ще один ключовий радник в адміністрації Трампа, засвідчив буцімто таке:

Тут все гірше, ніж ви припускаєте. Ідіот в оточенні клоунів. Трамп нічого не читає – ані коротких записок-нагадувань, ані політичних брифів, нічого. Він йде з нарад зі світовими лідерами, тому що йому нудно. Його люди не кращі. Кушнер – дитина з титулами, яка нічого не знає. Беннон – самовдоволений хрін, який думає, що розумніший за мене. А сам Трамп – швидше, набір огидних якостей, ніж людина. (...) Я ненавиджу цю роботу, але відчуваю, що треба залишатися, тому що ніхто, крім мене, не розуміє, що відбувається.



Бідного Трампа його оточення називає і "чортовим кретином", і "грьобаним ідіотом" – так, принаймні, стверджує Майкл Вулфф. На фото – кадр з фільму "Сам удома-2"

Трамп розкидає сорочки та не дозволяє торкатися зубної щітки

Як пише Вулфф, Трамп не був у захваті від інтер'єрів Білого дому. Офіційна резиденція здалася йому біднуватою та ненадійною. Перебравшись до Вашингтону, Трамп врізав замок у двері спалень (у них з Меланією окремі кімнати), чим викликав невдоволення Секретної служби. Крім цього, він заборонив підбирати сорочки з підлоги в його спальні ("Якщо моя сорочка лежить на підлозі, то це тому, що я хочу бачити її на підлозі", – цитує слова Трампа Вулфф), а також торкатися його особистих речей, а надто – зубної щітки. Давно відомо, що Трамп жахається мікробів і боїться, що хто-небудь його отруїть; вважається, що саме з цим пов'язана його любов до фастфуду і "Макдональдсу" зокрема.



Після розкоші власних апартаментів Трамп буцімто лишився розчарованим інтер'єром Білого дому. У двері своєї спальні та спальні Меланії Трамп президент США наказав врізати замки

Трамп рано встає – о четвертій-п'ятій ранку. Сам він каже про те, що для сну йому вистачає п'яти годин, не більше. Вранці читає Твіттер, пише повідомлення і кілька годин дивиться улюблені телепрограми на кабельному телебаченні. Трамп любить консервативний канал Fox, його твіти про ті чи інші події часто збігаються за часом з програмами, в яких про них йдеться.

Трамп не сприймає цифри, але довіряє доньці

Одна з глав книги Вулффа присвячена хімічній атаці у Сирії в квітні 2017 року і необхідності на неї відповісти, перед якою постав Трамп. Стів Беннон благав його взагалі не втручатися, а військові чиновники, навпаки, наполягали на тому, що президент повинен нанести удар по сирійським позиціям у відповідь на хімічну атаку, відповідальність за яку Штати покладають на сирійського лідера Башара Асада.

Трамп, як пише Вулфф, вагався. У нього давно не складалися відносини з силовими відомствами: військові звикли доводити свої викладки таблицями і графіками, але президент не любив у них вникати і тому не розумів таких аргументів. В результаті Іванка Трамп підготувала графічну презентацію з фотографіями загиблих і постраждалих після хімічної атаки дітей. Глава Білого дому переглянув її кілька разів і лишився глибоко враженим. Після цієї презентації, стверджує Вулфф, він і вирішив завдати ракетного удару по сирійській авіабазі.

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Поза книгою

А якщо відволіктися від бестселера Майкла Вулффа і поглянути на перший рік президентства Трампа крізь призму фактів, то американському лідеру можна дорікнути невиконанням низки передвиборчих обіцянок. Одна з них – стіна на кордоні з Мексикою, яку Трамп обіцяв звести як захист від нелегальних емігрантів. Тут, щоправда, був один суттєвий нюанс – оплатити будівництво, за задумом Трампа, мала Мексика, яка навідріз відмовилася це робити. Історія призвела до погіршення стосунків з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто, який навіть скасував запланований до США візит.

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Іще одна обіцянка Трампа провалилися через несхвалення її Сенатом. Мова про скасування впровадженої Бараком Обамою програми медичного страхування Obamacare. Трамп давно і послідовно нападав на реформу Обами, яка забороняла страховим компаніям відмовляти вагітним і хронічно хворим в отриманні страховки, а особам до 26 років дозволяла користуватися страховками батьків. Найбідніші (з річним доходом трохи більше 16 тисяч доларів на рік) отримували страховку безкоштовно, хоча по суті їх субсидувала держава та люди з середнім і високим достатком.

Республіканці під проводом Трампа пропонували скоротити пряме державне субсидування тяжкохворих і літніх людей, а сам президент США запропонував американцям самостійно вибирати свої поліси. Проти подібної реформи кілька разів виступали члени його власної партії. Вони ж й підрахували: якщо реформу під назвою "Найкращий план охорони здоров'я" ухвалять, то без страховки залишаться 24 мільйони американців, а до 2026 року їх стане вже 50 мільйонів. За час правління Трампа Конгрес встиг підтримати його ініціативу, але Сенату проект не сподобався – проти виступили не тільки демократи, але і троє впливових сенаторів-республіканців.

Із чим Трамп впорався, так це зі зниженням податків, проте й тут є одне суттєве "але". Від його програми Tax Cuts And Jobs Act основну вигоду отримають багаті американці. Представники ж середнього класу і бідняки не матимуть від трампових новацій жодного зиску. Нульова ставка податку торкнеться тільки тих сімейних пар, загальний річний дохід яких становить 24 тисячі доларів. У разі прийняття Tax Cuts And Jobs Act американці, які отримують близько 59 тисяч на рік, в перший рік заплатять на 1 тисячу доларів податків менше, але в наступні роки їхні податки, навпаки, будуть поступово збільшуватися і через сім років злетять до небес.

Неоднозначним є й пролобійоване Трампом рішення про вихід США з паризької кліматичної угоди. Цей договір контролював кількість викидів парникових газів і стримував зростання середньої температури на планеті, його активно підтримував попередник Дональда Трампа Барак Обама. Відповідно до угоди, в США були автоматизовані й закриті десятки шахт, які виробляли низькоякісне "теплове" вугілля і руду для сталеливарної промисловості. Натомість за Трампа вугільна промисловість США знову почала оживати – президент США заявив, що через паризьку угоду Америка втрачає 3 трильйони доларів і 6,5 мільйона робочих місць. Що ж стосується охорони природного середовища та майбутнього планети, то подібні речі, вочевидь, не дуже хвилюють Трампа.

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Також Дональд Трамп пообіцяв заборонити в’їзд до США представникам мусульманських країн, хоча подібна норма й суперечить американській конституції, яка відкидає дискримінацію за релігійною ознакою. В результаті указу Трампа за бортом залишилися громадяни Сирії, Ємену, Іраку, Ірану, Лівії, Судану і Сомалі з діючими американськими візами. Пізніше хазяїн Овального кабінету додав до списку заборонених країн й Північну Корею. Тим часом штати Вашингтон, Массачусетс, Каліфорнія, Орегон, Нью-Йорк і Меріленд звернулися до федерального окружного суду Сієтлу, щоб оскаржити імміграційний указ Трампа.

Жорстко вчинив Трамп й з нелегальними емігрантами. Він скасував систему пріоритетів, яка застосовувалася при Обамі й в рамках якої з країни депортували насамперед злочинців. Він підписав свій власний указ, який поширює однаковий порядок депортації на всіх нелегалів, злочинець ти чи ні. В результаті за перші 100 днів перебування Трампа на посаді зі США вислали 41 тисячу нелегалів. Президент Трамп також скасував гарантії, які адміністрація Обами надавала батькам-нелегалам, якщо ті не порушували американських законів.

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Що стосується стосунків із Росією, то Трамп – варто віддати йому належне – лише один раз прохопився про намір будувати з РФ добрі відносини. Але це було в теорії, що ж стосується практики, то не можна стверджувати, що за правління "друга Дональда" Росія отримала які-небудь преференції чи стала ближчою до американського істеблішменту. В цьому відношенні в Кремлі мають відчувати неабияке розчарування. А щодо можливого втручання Москви в американські президентські вибори та щодо прямих злочинних зв'язків Трампа з Росією, то розслідування цих питань в Америці триває.