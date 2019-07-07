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      Макрон узгодив з президентом Ірану відновлення ядерних переговорів

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      Еммануель Макрон
      Еммануель Макрон / Getty Images

      Президент Франції Еммануель Макрон і глава Ірану Хасан Рухані у телефонному режимі домовилися до 15 липня вивчити умови відновлення переговорів між усіма сторонами Спільного всеосяжного плану дій за іранською ядерною програмою.

      У прес-службі Єлисейського палацу повідомили, що лідери розмовляли понад годину.

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      У заяві зазначається, що Макрон продовжить переговори з іранською владою та іншими зацікавленими сторонами про "участь в зниженні напруженості, пов'язаної з іранською ядерною проблемою".

      Раніше президент Ірану Хасан Рухані пригрозив учасникам ядерної угоди наростити збагачення урану до рівня понад дозволених 3,67 відсотка, якщо вони не виконають свої зобов'язання.

      У травні Іран заявив, що скоротить свої зобов'язання в рамках ядерної угоди, оскільки інші країни-учасниці угоди не вжили заходів для захисту Тегерана від санкцій США.

      Угода була укладена у 2015 році, і згідно з документом Іран погодився на 97 відсотків скоротити запаси збагаченого урану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Вашингтон з ядерної угоди і ввів санкції щодо Тегерана.

      ядерні країни
      Які країни світу володіють ядерним озброєнням / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Еммануель Макрон Новини Франції Іран Ядерна безпека
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