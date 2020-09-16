Нефьодов оголосив про похід на вибори до Київради від "Голосу": що відомо
Колишній очільник Державної митної служби Максим Нефьодов вирішив балотуватися на виборах до Київради від партії "Голос". Він очолить список політсили на місцевих виборах.
Чому Нефьодов йде на вибори від "Голосу"
За словами Нефьодова, він вирішив іти на вибори, "бо хоч і повернувся в бізнес", вважає за потрібне "присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою". Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Ексглава Держмитслужби відзначив, що вікно можливостей в уряді зараз закрилось, тому він вирішив спробувати щось змінити в Києві, де народився і живе. За його словами, зараз в Україні замість реформ у більшості сфер відбувається "ерозія і відступ".
Своє бажання іти саме з партією "Голос" Нефьодов пояснив тим, що ця партія найближча до його поглядів – як економічних, так і етичних.
У мене немає нерухомості за кордоном чи маєтків в закритих котеджних містечках, я хожу пішки по вулицях, стою в корках, дихаю цим повітрям і миюся під "прекрасно очищеною" водою з Дніпра,
– зазначив Нефьодов.
Хто такий Максим Нефьодов?Український політик з 2015 року працював у Міністерстві економіки, де опікувався питанням державних закупівель, зокрема створення системи Prozorro. Спочатку він був заступником міністра Айвараса Абромавічуса, а згодом – Степана Кубіва.
Із липня 2019 року до квітня 2020 року Нефьодов очолював Державну митну службу. Звільнили його через невиконання митних надходжень та нібито погані результати в боротьбі з контрабандою. За 2019 рік та перший квартал 2020 року надходження митних платежів до бюджету були на 76 мільярдів гривень меншими, аніж закладалося у плани.