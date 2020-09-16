Колишній очільник Державної митної служби Максим Нефьодов вирішив балотуватися на виборах до Київради від партії "Голос". Він очолить список політсили на місцевих виборах.

Чому Нефьодов йде на вибори від "Голосу"

За словами Нефьодова, він вирішив іти на вибори, "бо хоч і повернувся в бізнес", вважає за потрібне "присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою". Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Ексглава Держмитслужби відзначив, що вікно можливостей в уряді зараз закрилось, тому він вирішив спробувати щось змінити в Києві, де народився і живе. За його словами, зараз в Україні замість реформ у більшості сфер відбувається "ерозія і відступ".

Своє бажання іти саме з партією "Голос" Нефьодов пояснив тим, що ця партія найближча до його поглядів – як економічних, так і етичних.

У мене немає нерухомості за кордоном чи маєтків в закритих котеджних містечках, я хожу пішки по вулицях, стою в корках, дихаю цим повітрям і миюся під "прекрасно очищеною" водою з Дніпра,

– зазначив Нефьодов.