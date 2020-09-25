Адвокат та член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Максим Знак голодує у мінському СІЗО вже сім діб. І голодування не має наміру припиняти навіть попри те, що стан його здоров'я погіршився.

У якому зараз стані один із лідерів опозиції Білорусі Максим Знак, якого утримують у СІЗО, виданню TUT.BY розповів адвокат Дмитро Лаєвський.

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Стан його закономірно погіршився, але водночас Максим міцний духом,

– запевнив захисник.

За його ж словами, Максим дуже хотів би, щоб білоруське суспільство замислилося про важливість права: адже суспільство без нього не зможе жити, як, наприклад, людина без їжі.

Максим Знак, нагадаємо, потрапив до рук силовиків 9 вересня, а голодування оголосив 18 вересня:

У такий спосіб він протестує проти звинувачення з боку режиму самопроголошеного президента Лукашенка у "закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь".

Знак був передостаннім членом президії Координаційної ради опозиції Білорусі, який ще залишався на волі. Та попри усвідомлення небезпеки від принципово та відкрито відмовився виїжджати з країни.