Максим Козицький новий очільник Львівської облдержадміністрації: що відомо про чиновника

Ексбізнесмен Максим Козицький став головою Львівської ОДА. Він уже подав декларацію до НАЗК. Що відомо про нового очільника – читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Максима Козицького

Максим Козицький народився 19 лютого 1981 у Миколаєві на Львівщині. Закінчив місцеву школу №1.

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У 1997 році вступив до Львівського медичного університету імені Данила Галицького на хірурга. Закінчив навчання у 2004 році. Другу освіту отримав у Києво-Могилянській академії.

Кар’єра

З 2009 року Козицький директор компанії "Еко-оптіма". На своєму офіційному сайті позиціює себе як найбільша компанія Західної України, яка спеціалізується на відновлюваних джерелах енергії.

У 2015 році балотувався до Львівської облради від партії "Самопоміч". Тоді Козицький до ради не пройшов.

Улітку минулого року був кандидатом на посаду голови ЛОДА. 27 грудня 2019 року кандидатуру Максима Козицького узгодили на посаду голови ЛОДА, де він замінить Маркіяна Мальського.



Козицький – директор "Еко-оптіма" / Фото: zaxid.net

Максим Козицький ексдиректор "Еко-оптіма"

Максим Козицький колишній директор компанії "Еко-оптіма" та цілої низки інших фірм, які спеціалізуються у сфері альтернативної енергетики. У січні 2020 року він передав керівництво батькові Зіновію Козицькому, але залишився серед їх кінцевих бенефіціарних власників.

Компанія "Еко-оптіма" існує з 2009 року та займається виробництвом електроенергії з альтернативних джерел – вітрові та сонячні електростанції.

У 2012 році компанія отримала кредит від банку ЄБРР на 13,3 мільйона євро для розвитку бізнесу. А у 2013 році "Еко-оптіма" отримала інший кредит уже від європейського банку Vestas для придбання двох турбін.

Компанія "Еко-оптіма" вперше збудувала в Західній Україні вітроелектростанцію.

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Декларація Максима Козицького

Наприкінці грудня 2019 року Козицький зареєстрував декларацію на сайті НАЗК як кандидат на посаду голови Львівської ОДА.

У декларації вказано, що за основним місцем роботи, тобто в компанії "Еко-оптіма" Козицький заробив 259 тисяч гривень.

Сім’я

Батько Зіновій Козицький – відомий бізнесмен, власник львівського муніципального прокату велосипедів NextBike. Також є власником бурових компаній "Горизонт".

Дружина – Оксана Козицька. Родина має двох дітей: сина Зіновія та доньку Софію.