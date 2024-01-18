Максимко зі СМА – за крок до рятівного уколу: усе зібране сьогодні – подвоять

Максиму Кирику із Львівщини всього 3,5 року. Та більшу частину свого життя він бореться за те, щоб ходити та дихати. А ще чекає, коли небайдужі гривня за гривнею зберуть на рятівний укол. Сума чимала – майже 2 мільйони доларів.

Та важкий шлях збору величезної суми вже на фінішній прямій. Вдалося накопичити майже 92%. Зовсім небагато відділяє хлопчика від ін'єкції, яка допоможе одужати.

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До рятівного уколу – зовсім трохи: як допомогти

Уже втретє за весь час збору з'явився благодійник, який погодився подвоїти зібрану за день суму. Усі гроші, які надійдуть на рахунки для допомоги Максимку протягом 18 січня, помножать на 2. Цього разу є шанс закрити збір повністю, адже до повної суми бракує буквально 8%.

Монобанк:

5375 4141 0091 4612

Кирик Петро (тато)

Приватбанк:

5168 7520 1177 7789

Кирик Петро (тато)

Приватбанк: БО БФ АСГАРД

ЄДРПОУ 44764312

UA 443 0529 9000 0026 0020 1102 1842

EURO

5375 4199 0906 7256

UA973220010000026200327624760

Kyryk Roman (uncle)

US Dollars

5375 4188 1278 2654

UA633220010000026200327628573

Kyryk Roman (uncle)

PLN

26160014621802589370000001

Konta Kyryk Petro

Гаманець ETH

0x4a633045023F640d8eBa537b3FF26f31f85EA914

Збір на сайті SIEPOMAGA.PL MAKSYM KYRYK

https://www.siepomaga.pl/maksym-kyryk

Pay Pal

press.una@gmail.com

Допоможіть Максимку одужати / Інстаграм help_maxkyryk_sma

Хлопчик вже майже 2 роки бореться з хворобою

При народженні у Максимка не діагностували жодних хвороб. Однак у рік він не почав ходити. Занепокоєні батьки звернулися до лікарів. Далі були аналізи, дослідження. А тоді – повномасштабне вторгнення Росії, виїзд за кордон і страшний діагноз – СМА. Хлопчик почав отримувати підтримувальну терапію, яка призупинила хворобу. Та повністю перемогти її допоможе лише дороговартісний укол. Боротьба Максимка за можливість жити, насолоджуватися дитинством та розвиватися триває вже 2 роки.

Що таке СМА Це відсутність гена SMN1, який кодує білок SMN, необхідний для роботи мотонейронів. Через хворобу моторні нейрони спинного мозку поступово гинуть. Це призводить до відмирання нейронних сполучень з м'язами та м'язової атрофії – повної зупинки м'язової діяльності з часом.



Однак є можливість зупинити недугу, ввівши укол Zolgensma, який дозволяє "полагодити" зламаний ген. Його вартість – 1,8 мільйона доларів. Це відсутність гена SMN1, який кодує білок SMN, необхідний для роботи мотонейронів. Через хворобу моторні нейрони спинного мозку поступово гинуть. Це призводить до відмирання нейронних сполучень з м'язами та м'язової атрофії – повної зупинки м'язової діяльності з часом.Однак є можливість зупинити недугу, ввівши укол Zolgensma, який дозволяє "полагодити" зламаний ген. Його вартість – 1,8 мільйона доларів.

Кожен новий день для Максимка – виклик. Йому важко ходити, адже м'язи на ногах надто слабкі. Він не може бігати чи стрибати, та бореться щосили, аби таки триматися на ногах. Водночас кожен день сповнений надії, бо наближає хлопчика до одужання. Диво вже так близько. Допоможіть йому статися!