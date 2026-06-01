Пролунали потужні вибухи: на Мальті злетіла у повітря фабрика феєрверків, є постраждалі

На Мальті вранці 1 червня стався потужний вибух на фабриці феєрверків у районі Магтаб, який було чути за кілька кілометрів. Внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали травми та були госпіталізовані.

Інцидент стався близько 6:30 ранку та був настільки сильним, що його чули мешканці в різних частинах острова. Про це повідомляє видання Malta Today.

Що відомо про вибух на фабриці феєрверків, який сколихнув Мальту?

На Мальті стався потужний вибух на фабриці феєрверків Ta' Lourdes у районі Магтаб. В навколишніх районах зафіксували пошкодження будівель і вибиті вікна.

Унаслідок вибуху двоє чоловіків отримали незначні травми. Чоловікам 67 та 47 років, обидва з затоки Сент-Полс-Бей. Їх госпіталізували до лікарні Mater Dei. За даними поліції, вони перебували поблизу підприємства під час вибуху. Водночас підтверджено, що працівників фабрики на місці в момент інциденту не було.

Речник Департаменту цивільного захисту повідомив, що вибух стався на фабриці феєрверків. Він також зазначив, що екстрені служби отримали інформацію про можливу присутність людей на місці під час вибуху, однак ці дані ще перевіряються.

Очевидці розповідають про кілька потужних вибухів і сильну ударну хвилю, яка змушувала тремтіти будівлі та ламала скло. Деякі мешканці описували подію як надзвичайно гучну та приголомшливу.

На місці працюють поліція, служби цивільного захисту, збройні сили Мальти та медики. Територію оточено, громадян закликають уникати району інциденту. Розслідування інциденту веде магістрат Джо Міфсуд.

Вибух стався через день після оголошення результатів загальних виборів. У матеріалах місцевих медіа також згадують, що подібні смертельні вибухи на Мальті вже ставалися невдовзі після виборчих подій – зокрема у 1992 році, коли внаслідок вибуху загинули мати та дитина, та у 2008 році, коли загинули двоє людей через вибух незаконно виготовлених феєрверків.

