В Одеському СІЗО відкрили дві платні камери з ремонтом, кондиціонером та бойлером. Фото з камер опублікував у мережі міністр юстиції Денис Малюська.

Платні камери в Одеському СІЗО

В Одесі починають працювати дві платних камери, одна для двох людей, інша – для трьох, написав у фейсбуці Денис Малюська.

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Міністр пожартував, що ціни в СІЗО у курортній Одесі "стабільні незалежно від сезону".

Скільки коштує платна камера

доба – 985 гривень;

тиждень – 3 502 гривень;

місяць – 4 093 гривень.

Річ у тому, що весь Київ відпочиває в Одесі, а платних камер там не було. Столичні жителі могли відчувати дискомфорт. Ну, а ми ж клієнтоорієнтовані,

– додав Малюська.

На фото помітно, що камери з ремонтом, кондиціонером та бойлером.

Платна камера в Одеському СІЗО / Фейсбук Дениса Малюськи

VIP-камери з’явилися і в Миколаєві

Міністр також повідомив, що 1 серпня відкрили платні камери і в Миколаєві. Доба в слідчому ізоляторі коштує 452 гривень, тиждень – 1 540 гривень, місяць – 3 666 гривень.

Сертифікати на платні камери можна придбати за посиланням.

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Що відомо про платні камери у СІЗО