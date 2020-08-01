Малюська показав платні камери в Одеському СІЗО: фото і ціни зручностей
В Одеському СІЗО відкрили дві платні камери з ремонтом, кондиціонером та бойлером. Фото з камер опублікував у мережі міністр юстиції Денис Малюська.
Платні камери в Одеському СІЗО
В Одесі починають працювати дві платних камери, одна для двох людей, інша – для трьох, написав у фейсбуці Денис Малюська.
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Міністр пожартував, що ціни в СІЗО у курортній Одесі "стабільні незалежно від сезону".
Скільки коштує платна камера
- доба – 985 гривень;
- тиждень – 3 502 гривень;
- місяць – 4 093 гривень.
Річ у тому, що весь Київ відпочиває в Одесі, а платних камер там не було. Столичні жителі могли відчувати дискомфорт. Ну, а ми ж клієнтоорієнтовані,
– додав Малюська.
На фото помітно, що камери з ремонтом, кондиціонером та бойлером.
Платна камера в Одеському СІЗО / Фейсбук Дениса Малюськи
VIP-камери з’явилися і в Миколаєві
Міністр також повідомив, що 1 серпня відкрили платні камери і в Миколаєві. Доба в слідчому ізоляторі коштує 452 гривень, тиждень – 1 540 гривень, місяць – 3 666 гривень.
Сертифікати на платні камери можна придбати за посиланням.
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Що відомо про платні камери у СІЗО
- Кабінет Міністрів 22 квітня підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Людина може за певну плату отримати покращені побутові умови та харчування.
- Ці гроші спрямовують до спеціального фонду. Надалі їх використовують для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.
- Експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.