У ЗМІ з'явилась інформація, що міністр юстиції Денис Малюська може піти у відставку. Річ у тім, що нібито його роботою незадоволена приблизно третина фракції "Слуга народу". Малюська розповів, чи доводилось йому говорити про ймовірну відставку з керівництвом держави.

В ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі Малюська зазначив, що інформація про його відставку – не більше, ніж просто чутки.

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"Це виключно медійна історія. Хтось поширює чутки, які потім дублюють в медіа. Жодних розмов з керівництвом держави з цього приводу не відбувалось", – запевнив Малюська.

Він зауважив, що не боїться, що Коломойський може вплинути на його відставку через справу "Приватбанку".

Посада – це не те, що приносить мені величезне щастя. Це великий тягар, складна робота і втрачу я не багато, навіть якщо піду у відставку,

– заявив міністр.

"Я достатньо вірю в те, що я будь-якій людині можу пояснити свою поведінку. Я не заважаю їм красти гроші з "Приватбанку", тому що мені хтось заплатив чи я дію в інтересах якогось олігарха. Я захищаю інтереси держави", – сказав Малюська.

Що цьому передувало