Малюська відповів, чи говорив про свою відставку з керівництвом держави
У ЗМІ з'явилась інформація, що міністр юстиції Денис Малюська може піти у відставку. Річ у тім, що нібито його роботою незадоволена приблизно третина фракції "Слуга народу". Малюська розповів, чи доводилось йому говорити про ймовірну відставку з керівництвом держави.
В ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі Малюська зазначив, що інформація про його відставку – не більше, ніж просто чутки.
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"Це виключно медійна історія. Хтось поширює чутки, які потім дублюють в медіа. Жодних розмов з керівництвом держави з цього приводу не відбувалось", – запевнив Малюська.
Він зауважив, що не боїться, що Коломойський може вплинути на його відставку через справу "Приватбанку".
Посада – це не те, що приносить мені величезне щастя. Це великий тягар, складна робота і втрачу я не багато, навіть якщо піду у відставку,
– заявив міністр.
"Я достатньо вірю в те, що я будь-якій людині можу пояснити свою поведінку. Я не заважаю їм красти гроші з "Приватбанку", тому що мені хтось заплатив чи я дію в інтересах якогось олігарха. Я захищаю інтереси держави", – сказав Малюська.
Що цьому передувало
- Інформацію про відставку Дениса Малюськи опублікували у виданні РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у монобільшості. Тоді стало відомо, що міністром нібито незадоволена приблизно третина фракції "Слуга народу". Вони пояснили, що у нього ексцентрична поведінка.
- Також у виданні заявили, що у Малюськи є й чимала "група підтримки" всередині "Слуги народу".
- Вже через деякий час після обговорення цієї інформації Малюська написав у фейсбуці та пояснив, що не збирається йти у відставку. Він також опублікував до цього допису фото, де він сидить у своєму кабінеті перед екраном монітора із великим відром попкорну.