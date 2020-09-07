Міністр юстиції Денис Малюська наголосив, що не збирається йти у відставку. Таку заяву урядовець зробив на тлі чуток про кадрові зміни, що розповсюдили в ЗМІ.

Малюська розповів, що багато знайомих просять його прокоментувати численні чутки про відставку. Про це глава Мін'юсту написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Якщо хтось із підлеглих розслабиться і перестане швидко та активно працювати, очікуючи зміни команди, звільню негайно (...) І ні, у відставку я поки не збираюся,

– наголосив міністр.

Малюська доповнив допис курйозною світлиною, де він сидить у своєму кабінеті перед екраном монітора із великим відром попкорну.

Чутки про кадрові зміни у Мін'юсті

Чутки про відставку Малюськи розповсюдили напередодні в ЗМІ. Мовляв, главою Мін'юсту незадоволена третина провладної фракції "Слуга народу". Нібито одну частину депутатів дратує ексцентрична поведінка Малюськи. Водночас інші депутати "Слуги народу" підтримують Малюську.

Як повідомляли в ЗМІ, Малюську на посаді може замінити Генпрокурорка Ірина Венедіктова. Генпрокуратуру ж очолить голова СБУ Іван Баканов. Проте раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечував імовірність таких кадрових змін.

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