Малюська розповів, чи збирається йти у відставку
Міністр юстиції Денис Малюська наголосив, що не збирається йти у відставку. Таку заяву урядовець зробив на тлі чуток про кадрові зміни, що розповсюдили в ЗМІ.
Малюська розповів, що багато знайомих просять його прокоментувати численні чутки про відставку. Про це глава Мін'юсту написав на своїй фейсбук-сторінці.
Читайте також Малюська просить Раду заборонити стягнення грошей з "Приватбанку" на рахунок Суркісів
Якщо хтось із підлеглих розслабиться і перестане швидко та активно працювати, очікуючи зміни команди, звільню негайно (...) І ні, у відставку я поки не збираюся,
– наголосив міністр.
Малюська доповнив допис курйозною світлиною, де він сидить у своєму кабінеті перед екраном монітора із великим відром попкорну.
Чутки про кадрові зміни у Мін'юсті
Чутки про відставку Малюськи розповсюдили напередодні в ЗМІ. Мовляв, главою Мін'юсту незадоволена третина провладної фракції "Слуга народу". Нібито одну частину депутатів дратує ексцентрична поведінка Малюськи. Водночас інші депутати "Слуги народу" підтримують Малюську.
Як повідомляли в ЗМІ, Малюську на посаді може замінити Генпрокурорка Ірина Венедіктова. Генпрокуратуру ж очолить голова СБУ Іван Баканов. Проте раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечував імовірність таких кадрових змін.
Чим Малюська відзначився на посаді міністра юстиції
- Саме Малюська запропонував дарувати сертифікати на проживання у поліпшених камерах СІЗО. Сертифікат діє лише 6 місяців. Тому якщо протягом цього періоду того, кому подарували послугу, не візьмуть під варту, кошти зарахуються як благодійна допомога відповідному слідчому ізолятору.
- Раніше Малюська опублікував у фейсбуці фото з магазину, де він приміряє рожевий та зелений костюми. Очільник Мін'юсту просив порадити, який обрати. Користувачі мережі вибрали рожевий.
- У лютому Малюська опублікував фото, де він читає книгу стоячи на руках. Світлину він підписав: "Вчора успішно відзвітували перед парламентом, тепер можна і книжку почитати". А також додав до фото хештег #урядтехнократів.