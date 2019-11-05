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      Мама повторила відомий образ дочки, який став мемом: фото зірвало мережу

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      Мама повторила відомий образ дочки, який став мемом
      Мама повторила відомий образ дочки, який став мемом / Колаж 24 каналу

      Фото маленької та спантеличеної Хлої зірвало мережу ще 6 років тому, мем популяний і досі. Мама відомої дівчинки вирішила повторити образ дитини у 2019 році. Здається, їй це вдалося.

      Жінка повністю скопіювала образ Хлої до святкування Геловіну та опублікувала фото в інстаграм.

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      Вона просто одягнула футболку фіолетового кольору та прикріпила на неї чорну клейку стрічку. Цього виявилося повністю достатньо, щоб перетворитися у Хлою.

      Жінка підписала фото так: "Коли мама стає мемом".

      Вдалий косплей на дочку зібрав у соцмережі більше 55 тисячі лайків. Користувачі написали, що оригіналу "час посунутися". "Ну от, Кейт щойно виграла конкурс образів на Геловін", "Просто кращий костюм", "Так народжуються меми", – пишуть у соцмережі.

      Як з’явився відомий мем з дівчинкою Хлоєю?

      Фото Хлої, яка проживає в штаті Юта, поширилося в мережі у 2013 році. Тоді мама й тато повідомили дівчинці та її сестрі Лілі несподівану новину – діти прогуляють школу заради поїздки до Діснейленду. Першою реакцією Хлої була абсолютна розгубленість. Користувачі соцмереж одразу почали використовувати фото дівчинки, як мем.

      Незабаром фото з дівчинкою отримало ім'я "Здивована Хлоя". Знімок перетворився на стікери і став використовуватися у соцмережах для вираження тієї ж реакції – розгубленості або здивування.

      via GIPHY

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини США Курйозні новини Геловін Меми
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