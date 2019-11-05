Мама повторила известный образ дочери, который стал мемом: фото взорвало сеть
Фото маленькой и озадаченной Хлои взорвало сеть еще 6 лет назад, мем популян и до сих пор. Мама известной девочки решила повторить образ ребенка в 2019 году. Кажется, ей это удалось.
Женщина полностью скопировала образ Хлои к празднованию Хэллоуина и опубликовала фото в инстаграме.
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Она просто надела футболку фиолетового цвета и прикрепила на нее черную клейкую ленту. Этого оказалось полностью достаточно, чтобы превратиться в Хлою.
Женщина подписала фото так: "Когда мама становится мемом".
Удачный косплей на дочь собрал в соцсети больше 55 тысяч лайков. Пользователи написали, что оригиналу "Пора подвинуться". "Ну вот, Кейт только что выиграла конкурс образов на Хэллоуин", "Просто лучший костюм", "Так рождаются мемы", – пишут в соцсети.
Как появился известный мем с девочкой Хлоей?
Фото Хлои, проживающей в штате Юта, распространилось в сети в 2013 году. Тогда мама и папа сообщили девочке и ее сестре Лили неожиданную новость – дети прогуляют школу ради поездки в Диснейленд. Первой реакцией Хлои была абсолютная растерянность. Пользователи соцсетей сразу начали использовать фото девочки, как мем.
Вскоре фото с девочкой получило имя "Удивленная Хлоя". Снимок превратился в стикеры и стал использоваться в соцсетях для выражения той же реакции – растерянности или удивления.
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