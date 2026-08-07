150 військових об'єктів Білорусі: журналісти показали потенційні цілі біля кордону з Україною

Журналісти створили інтерактивну мапу зі 150 військовими об'єктами на території Білорусі, які можуть становити потенційну воєнну загрозу для України. Серед них – аеродроми, склади, військові частини та занедбані радянські бази, які за потреби можуть швидко відновити.

Про це пишуть журналісти "Схем".

Що показує мапа?

Журналісти проєкту "Схеми" разом із колегами з Білоруської служби Радіо Свобода проаналізували супутникові знімки та інформацію з відкритих джерел. На основі цих даних вони створили інтерактивну мапу, до якої внесли 150 ключових об'єктів військової інфраструктури Білорусі.

Серед них – авіабази та аеродроми, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, військові частини, прикордонні загони, навчальні центри та полігони. Окремо журналісти дослідили колишні радянські військові бази, які нині не використовуються.

За оцінками авторів проєкту, така інфраструктура може стати резервом для швидкого розміщення додаткових російських або білоруських підрозділів, а також ракетних комплексів.

Деякі з аеродромів, які потрапили до мапи, російські військові активно використовували під час початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Чому Білорусь становить загрозу для України?

Попри те, що білоруська армія безпосередньо не бере участі в бойових діях на території України, Білорусь із початку повномасштабної війни фактично надала свою територію Росії для ведення війни.

З білоруської території російські війська здійснювали атаки на Україну, а також використовували місцеву військову інфраструктуру. Крім того, журналісти встановили місце розташування одного з так званих "фільтраційних таборів", де російські військові навесні 2022 року утримували та катували українців перед їхньою подальшою депортацією до Росії.

Українська влада також неодноразово попереджала про ризик подальшого залучення Білорусі до війни. Водночас Олександр Лукашенко запевняв, що білоруські війська не нападатимуть на Україну.

У білоруській опозиції, своєю чергою, оцінюють імовірність прямого вступу режиму Лукашенка у війну на боці Росії як високу.

Автори зазначають, що інтерактивна мапа не є статичною – надалі її планують доповнювати новими військовими об'єктами, які можуть становити потенційну загрозу для України з північного напрямку.

Нагадаємо, Білорусь почала формувати нову десантно-штурмову бригаду поблизу українського кордону. Її планують розмістити біля Гомеля – приблизно за 40 кілометрів від України. Наразі вже сформували один батальйон, триває комплектування інших підрозділів, зокрема артилерії, ППО та розвідки.