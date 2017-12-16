Маразм міцніє: в окупованому Севастополі комуністи змусили дітей співати "Верните Сталина"

В анексованому Севастополі комуністи провели урочисті збори з нагоди 138-го дня народження керівника СРСР часів Великого терору Йосипа Сталіна, де дітей посвячували у піонери та змусили співати пісню "Верните Сталина" .

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

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Перед початком заходу учасникам показали документальний фільм про "досягнення сталінської епохи", звучали пісні 30-50-х років.

Зазначається, що збори відкрив севастопольський комуніст і співак Сергій Курочкін, який зображає Сталіна. Він заявив присутнім, що після його смерті "на могилу насипають сміття, але потім все розгребуть, і почнуть нести квіти".

Керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко розповів про "досягнення" Сталіна й Радянського Союзу та зазначив, що останнім часом до нього все частіше звертаються з побажаннями "повернути Сталіна та його тверду руку".

Комуністи вручили комсомольцям і піонерам спеціально зроблені до зібрання прапори та "взяли" кількох школярів в піонери. Діти виголосили піонерську клятву радянських часів. Учасники зборів заспівали "Верните Сталина".

Після урочистої частини самодіяльні танцюристи і співаки дали концерт.