Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував призначення керівником одеської митниці чиновника часів Януковича Дениса Пудрика. За словами міністра, до професійних якостей Пудрика питань не було.

Мінфін погоджує призначення регіональних керівників. Міністерство може перевірити на наявність чи на відсутність кримінальних проваджень щодо тієї чи іншої особи. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Що Марченко каже про призначення Пудрика

Міністр розповів, що Мінфін також проводить співбесіду, за якою важко оцінити доброчесність людини. Однак, як стверджує Марченко, питань щодо призначення Пудрика не було.

"Потім з’явилися питання у пресі щодо його статків і так далі. Я думаю, що можете запитати Дениса Пудрика. І він пояснить, яким чином він сформував свої статки", – зауважив міністр.

Крім того, Марченко додав, що на митницях складна ситуація з новими обличчями.

Усі обличчя на митниці плюс-мінус однакові. Питання: чи вони виконують планові показники,

– зауважив міністр.

Глава Мінфіну наголосив, що митниця в цілому виконує планові показники, починаючи з травня. До цього періоду у плані був недобір в середньому до 5 мільярдів гривень.

Що відомо про призначення Пудрика керівником одеської митниці