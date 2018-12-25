Маргарет Тетчер або Стівен Гокінг: британці вирішують, хто буде зображений на новій банкноті

У Великобританії повинна вийти нова оновлена 50-ти фунтова банкнота. Хто буде зображений на купюрі пропонували самі британці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Британці запропонували майже тисячу відомих співвітчизників у рамках конкурсу Банку Англії на зображення для нових банкнот номіналом 50 фунтів стерлінгів.

У списку з 992 осіб фігурують фізик і космолог Стівен Гокінг, математики Ада Лавлейс та Алан Тюрінг, біофізик Розалінд Френклін, а також хімік Дороті Годжкін і перша жінка премєр-міністр Маргарет Тетчер.

Наразі на купюрах номіналом 50 фунтів можна побачити портрети батьків британської промислової революції – англійця Метью Бултона та шотландця Джеймса Ватта.



50 британських фунтів

У жовтні Банк Англії підтвердив плани випуску нових 50-фунтових банкнот, які стануть останніми в серії оновлених купюр, надрукованих на полімерному матеріалі. Банк Англії мав намір вшанувати пам'ять британських учених. Під час конкурсу приймалися кандидатури реальних осіб, які внесли значний вклад у розвиток науки та вже померли.

Далі відбором займеться спеціальний комітет. Підсумкове рішення буде оголошено влітку 2019 року.