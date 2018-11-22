Марионетки России к выборам президента Украины готовы

Не успели в Кремле заявить о поддержке определенного кандидата (кандидатки) на предстоящих президентских выборах в Украине, как Виктор Орбан так же сделал намек, чья кандидатура ему импонирует больше остальных.

В последнее время венгерское правительство в лице Виктора Орбана и его прокси все больше демонстрируют лихорадочность и растерянность действий, что разительно отличается от первоначального запала мадьяр, когда они развернули свой антиукраинский поход не только в границах личного "манямирка", но и с претензией давления на Европейский союз. Поняв, что в ЕС недоимперские амбиции Венгрии воспринимаются с отторжением и брезгливостью, Орбан, не придерживаясь какой либо конспирации, принялся вторить нарративам своего прямого инвестора – Владимира Путина.

В свою очередь, буквально два дня назад, так называемый председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович дал, парадоксальное по своему содержанию, интервью одному из венгерских СМИ. Притягивая, как обычно, за уши вопрос о притеснении венгров в Украине, он не только обвинил ЕС в "двойных стандартах", но и признал, что лишь европейское сообщество может решить проблему "притеснения" венгерского меньшинства в Украине.

И вот создается впечатление, что у этого человека, равно как и его непосредственного руководителя в Будапеште, настоящая каша в голове. Говорить, что ЕС действуют по "двойным стандартам" и требовать от сообщества решения венгерского вопроса в Украине, нелогично. Или…

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На самом деле все очень даже логично. Интервью было дано интернет-изданию 888.hu, находящемуся на финансировании правительства Венгрии. В том числе и через него, равно как и другие, идет насаждение в массы нарратива об ущемлении прав венгров в Украине, с намеком, на беспомощность и несостоятельность ЕС помочь притесняемым собратьям. Одновременно говорится не только о предвзятости ЕС к данному вопросу, но и намек на его решение уже за рамками сообщества и не исключено, что… да, с новым президентом Украины, с кандидатурой которого (которой), что в Будапеште, что в Москве, уже определились.

Откровенно говоря, Виктор Орбан за время пребывания у власти уже успел наломать немало дров и сев в свое кресло на волне националистических настроений и призывов защищать права венгров во всех уголках света, он изрядно подмочил репутацию не только в самой Венгрии, но и за ее пределами.

Так, в 2014 году Виктор Орбан сделал первый шаг на пути подавления в Венгрии либеральной демократии, призвав ориентироваться в строительстве нового государства на (внимание!) Россию, Турцию и Китай. По сути, это был призыв к созданию тоталитарного государства в составе ЕС, причем прозвучавший в самый разгар боевых действий на украинском Донбассе, куда вторглись войска РФ.

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В целом же, независимые аналитики утверждают, что благодаря приходу в 2010 году к власти партии ФИДЕС во главе с Виктором Орбаном, премьеру Венгрии удалось вывести "мафиозную" партийную систему на государственный уровень, превратив за считанные годы страну в "мафиозное государство".

И хотя на последних парламентских выборах, состоявшихся в апреле этого года, партия Орбана ФИДЕС вновь победила, набрав 49,9%, в самой Венгрии уже мало кто верит в демократичность и честность выборов. Это подтвердили десятки тысяч жителей Будапешта, вышедших после объявления результатов выборов на улицы с протестами.

А потому, как бы не рисовались на выборах цифры, положение Орбана и его правительства одновременно нестабильное и в ЕС и в самой Венгрии. И дабы отвлечь внимание от внутренних проблем, правительство всячески старается их сконцентрировать на внешних. В свою очередь это не так уж и просто, ведь к любому государству, где проживает венгерское меньшинство, претензии не предъявишь, ведь одни в составе ЕС и НАТО, а другие слишком далеко от самой Венгрии и имели лепет Орбана ввиду. С Украиной же все удобно и проще, тем более что тут совпал интерес еще и с Кремлем.

Но, если силовой вариант Будапешт никогда не реализует на Закарпатье, поскольку это риск вылета из ЕС и НАТО, да и не та это страна, чтобы грозить Украине дулами автоматов, то вот политический маневр будет очень даже уместен. Но, опять же, для этого Будапешту нужно будет новое лицо на Банковой, как прелюдия к чему, уже зазвучали скрипки.

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