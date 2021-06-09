Маріуполь потерпає від сильних дощів

Дощ розпочався близько 13:30. За годину випала місячна норма опадів.

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Після 14:30 до рятувальників почали надходити повідомлення про підтоплення. Спеціалісти виїжджали на вулицю Карасівську та проїзд Дачний. Також відомо, що повністю затопило вулицю Громову. В епіцентрі негоди опинилося село Гавань.

У центрі міста громадський транспорт зупинився, а пасажири йшли пішки по коліна у воді. Крім того, у воді опинився підземний перехід. Після дощу рятувальники очищали колодязі від сміття, яке принесла вода.

У мережі місцеві мешканці активно поширювали відео затопленого Маріуполя.

7 років тут живу, але того ще не бачив,

– розповів автор відео.

Сильний дощ затопив Маріуполь: відео

Вулиці міста перетворилися на ріки: відео

Частина Маріуполя перебуває без електроенергії.

На одному з відео видно, як жінка ледве пересувається через воду під ногами. Над головою вона тримає парасольку. В один момент жінка раптово впала і швидко піднялася з води.

Люди ледве пересуваються вулицями: відео

Напередодні затопило будинки

У ночі проти 3 червня дощ в Маріуполі наробив ще більше біди. Злива затопила будинки, під'їзди та громадський транспорт. У селі Ляпіно внаслідок негоди загинула свійська птиця.

Люди бідкалися, що їх будинки опинилися на метр у воді.