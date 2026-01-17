У Маріуполі вкотре стався блекаут після атаки: частково зникло й опалення
- У Маріуполі ввечері 16 січня стався майже повний блекаут через ураження БпЛА підстанції "Азовська".
- Жителі повідомили про відключення електроенергії в усіх районах міста, окрім Лівобережжя, та перебої з опаленням, але зранку 17 січня почалося відновлення електроенергії.
У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 16 січня стався майже повний блекаут. Після влучання БпЛА по підстанції більша частина міста поринула у темряву.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Маріупольську міську раду.
Що відомо про блекаут в Маріуполі?
У міській раді розповіли, що ввечері 16 січня у тимчасово окупованому Маріуполі відбулося ураження БпЛА підстанції "Азовська" у Кальміуському районі міста. За повідомленнями жителів, майже все місто поринуло у темряву.
Відключення електроенергії зафіксували в усіх районах міста, окрім Лівобережжя. Крім того, жителі повідомили про перебої з опаленням. Про відключення світла також повідомили жителі селищ Мангуш та Ялта.
Зранку 17 січня окупанти повідомили про поступове відновлення електроенергії.
Яка ситуація зі світлом на окупованих територіях?
Нагадаємо, на тимчасово окупованому півдні України фіксують удари по енергетичних об'єктах, що призводить до постійних відключень електроенергії.
Зокрема, 13 січня в окупованому Маріуполі було зафіксовано серію вибухів через атаку БПЛА. За повідомленнями місцевих ЗМІ, дронами було уражено підстанцію "Азовська" 220 кВ та підстанція біля селища Мирне. У результаті у більшості районів міста зникло світло. Також частково були знеструмлені котельні.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці атаки мають прямі наслідки для можливостей окупантів на півдні. Він наголосив, що без стабільного електропостачання Росії буде дуже складно підтримувати роботу ключових систем на ТОТ.