Ситуація складна, – Андрющенко повідомив, що відбувається в Маріупольському порту

Російські окупанти досі перебувають у порту окупованого Маріуполя, вони розмістилися там своє паливо, облаштували військову частину. Відповідно сьогодні порт не працює.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що росіяни використовуватимуть порт як військових об'єкт доти, доки там не відновиться робота. Ймовірно, скоро цього не станеться.

Чому порт Маріуполя не може працювати?

"Ситуація складна. Росіянам буде складно запустити роботу після ударів України по підстанціях, які були наприкінці травня і на початку червня. Вся інфраструктура потребує серйозного ремонту, який сьогодні неможливий", – додав Петро Андрющенко.

Тому окупанти повністю зайняли порт. Те, що він не працює, є великим мінусом для ворожої економіки. Невдоволення людей тільки зростає. Варто зауважити, що спершу у Маріупольському порту працювало понад тисячу людей. Це разом з росіянами.

Останнім часом на роботу виходили 160 – 200 людей, а зараз там не залишилося нікого. Два буксири, які стояли у порту, зазнали ураження й не можуть працювати. Для росіян такі удари несуть серйозну шкоду. Адже їх складно відновити, а флот без буксирів працювати не може,

– пояснив Андрющенко.

Така сама ситуація у порту окупованого Бердянська. Росіяни намагалися врятувати буксир, який там стояв, але їх уразили українські дрони. Все це означає, що Маріупольський та Бердянський порти не працюватимуть. Адже жодне судно не може зайти у порт без буксира.

Цікаво, що ще у червні 2026 року були повідомлення про те, що Сили оборони встановили вогневий контроль над логістикою росіян в районі Маріуполі. Системні удари України зменшили пересування військового транспорту окупантів. Вони бояться наближатися технікою ближче ніж на 100 кілометрів до лінії фронту.

Андрющенко про ситуацію в порту Маріуполя: дивіться відео