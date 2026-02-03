Укр Рус
Депутатів було не так уже й багато: Рютте виступав у напівпорожній залі
3 лютого, 13:42
Депутатів було не так уже й багато: Рютте виступав у напівпорожній залі

Юлія Харченко
Основні тези
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив у Верховній Раді України, підтримавши українців і обіцяючи допомогу в війні з Росією.
  • У залі було зареєстровано лише 219 депутатів, що не вистачало для ухвалення рішень або направлення запитів.

У вівторок, 3 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва. Він виступив на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради України, проте народних депутатів в залі було вже не так й багато.

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради України.

Скільки депутатів було на засіданні?

У вівторок, 3 лютого, у Верховній Раді було заплановане пленарне засідання. До його роботи також долучився Генсек НАТО Марк Рютте. Він виголосив промову, в якій підтримав українців. Він також наголосив на тому, що Альянс буде всебічно допомагати Україні у війні з Росією.

Попри важливу подію, у парламенті було не так багато депутатів – зала засідань була напівпорожня.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що немає навіть 226 голосів, щоб направити депутатські запити щодо присвоєння звань загиблим військовим. Він зазначив, що у Раді зареєструвалися лише 219 нардепів. Ба більше, голосів не вистачало навіть, щоб проголосувати за порядок денний.

Марк Рютте виступав у напівпорожній залі / Скриншоти із засідання

Що заявив Рютте під час свого виступу?

  • Генсек НАТО зазначив, що завдяки механізму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) союзники й партнери забезпечують переважну частину ракетних постачань для України. За його словами, з літа минулого року через цю систему на фронт надійшло близько 75% усіх ракет, а також приблизно 90% боєприпасів для систем ППО.

  • Рютте повідомив, що США, держави Європи та Канада висловили готовність надати Україні дієві гарантії безпеки. Він наголосив, що міжнародна коаліція, яка працює над цим питанням, уже досягла значного прогресу у формуванні необхідних механізмів та рішень.